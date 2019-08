Klassiker des Filmgeschäfts

BAD MERGENTHEIM.Die berühmtesten Klassiker der Filmgeschichte spannend in Szene gesetzt, in passenden Kostümen und Bühnenbildern präsentiert vom Sängerpaar aus München „Leona & Stefan Kellerbauer“ (Sopran/Tenor): Der Pate, Dr. Schiwago, Cabaret, Casablanca, Love Story, Zwei Herzen im Dreivierteltakt und viele mehr.

Schwelgen können die Interessierten in Nostalgie mit den Melodien der großen Film-Klassiker am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Kurhaus-Großer Kursaal. Mit ihren Stimmen und ihrer lebendigen Bühnenpräsenz singen sich die beiden stets in die Herzen des Publikums und erzeugen so Spannung, Freude und Begeisterung. Begleitet werden sie von dem in München sehr bekannten Pianisten Florian Markel. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

