Klasse W2KI2 höchst erfolgreich bei Projekt „Klasse Azubis“

Bad Mergentheim.Mehreren Berufsschulen im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis beteiligten sich im abgelaufenen Schuljahr wieder am Projekt „Klasse Azubis – Kluge Köpfe fördern“ der Fränkischen Nachrichten. Unsere Zeitung berichtete am Dienstag ausführlich über die Preisverleihung in Bad Mergentheim. An der Kaufmännischen Schule (KSM) nahmen erneut drei Klassen sehr erfolgreich am Projekt teil. Die W2KI2 errang mit einer 83-prozentigen Teilnahmequote und einer fast 70-prozentigen Erfolgsquote (richtige Antworten im Monatsquiz) den Spitzenplatz in der Index-Wertung aller Schulen, konnte aber leider nicht beim offiziellen Fototermin dabei sein, weshalb die Schüler nun separat zusammengerufen und fotografiert wurden (siehe Bild). Die Initiative „Klasse Azubis“ für junge Menschen in der Schule und Ausbildung ermöglicht den Teilnehmern ein Jahr lang per Smartphone, Tablet oder PC den Zugriff auf die Digitale Zeitung der FN. Nach einem Eingangstest bekommen die Jugendlichen im Rahmen des Projekts einmal im Monat Fragen zugeschickt, die sie beantworten. Die Themen stammen aus Politik, Kultur, Vermischtes, Wirtschaft, Sport und dem Lokalbereich. Bild: Kaufmännische Schule

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019