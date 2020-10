Klares Bekenntnis zum Unternehmen

Bad Mergentheim/Leinfelden-Echterdingen.Künftig sind Repräsentanten der Eigentümerfamilien in den Aufsichtsgremien einzelner Gesellschaften der Roto-Gruppe auch direkt vertreten. Das teilt der weiterhin zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche Bauzulieferer in einer Pressemitteilung mit.

Nach den Festlegungen für die jeweils sechsköpfigen Organe sind Moritz Coulin und Rainer Frank im Aufsichtsrat der Roto Frank Holding AG tätig, heißt es ergänzend. In den entsprechenden Gremien der Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (FTT) und der Roto Frank Dachsystem-Technologie GmbH (DST) gelte das für Alexander Frank beziehungsweise Patricia von Broich.

Nach Aussage von Dr. Michael Stahl, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Holding-Gesellschaft, bringen die Eigentümerfamilien damit ihr konkretes Interesse an der Gruppe zum Ausdruck. Das stärke die weitere positive Entwicklung des Gesamtunternehmens. Holding-Vorstand Dr. Eckhard Keill sieht darin ein „erneutes Signal“ für Kontinuität, Stabilität und Zuverlässigkeit. Das sei für Mitarbeiter, Kunden und Marktpartner gleichermaßen wichtig. roto

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020