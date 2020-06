Kitze und ihr selbstmörderischer Überlebensinstinkt

Verstecken und Ausharren: Rehkitze haben einen Überlebensinstinkt, der ihnen nicht selten zum Verhängnis wird. Eine Edelfingerin rettet zwei solcher Geschöpfe und macht dabei alles richtig.

Bad Mergentheim/Edelfingen. Ein Rehkitz wiegt nach seiner Geburt etwa ein Kilogramm und ist kleiner als eine Katze. Ähnlich wie bei Frischlingen tupfen weiße Flecken das Fell der Jungtiere. Für den menschlichen Betrachter putzig,nutzt das Kitz diese Camouflage, um mit seiner Umgebung zu verschmelzen. Droht Gefahr, legt sich das Rehbaby flach auf den Boden und verharrt reglos. Dieser Instinkt soll eigentlich sein Überleben sichern. Er wird den kleinen Tieren aber immer öfter zum Verhängnis. Ausharren hilft ihnen weder im Straßenverkehr noch im hohen Feld. „Hochrechnungen gehen von über 90 000 Rehkitzen aus, die den Mähwerken jährlich zum Opfer fallen“, erklärt Kreisjägermeister Hariolf Scherer (Bild). Und: „Wir haben gerade Rehwildunfälle, dass alles kracht. Allein im Jagdrevier ,Mergentheim Ost’ kam es in den letzten beiden Wochen zu fünf.“

Ein Reh kommt selten allein

Es ist Morgen als sich Simone Gründer von Edelfingen aus nach Löffelstelzen aufmacht. Der Besuch im Nachbarort ist dienstags ihr wöchentliches Ritual, der hiesige Bäcker hat an diesem Tag nämlich zu. Weit kommt die Edelfingerin aber nicht. Schon kurz nach dem Ortsschild sieht sie ein Reh den Hang der Löffelstelzener Steige hochhechten. Sie macht erstmal langsam. Irgendetwas liegt vor ihr auf der Straße.

„Das hat sie genau richtig gemacht“, wie Hariolf Scherer im FN-Gespräch erklärt. Denn wo ein Reh ist, sind meistens noch weitere. Derzeit seien die Rehkühe mit ihrem Nachwuchs unterwegs. Dieser renne auch gerne einmal voraus. Gleichzeitig, so Scherer, suchen im Moment junge Rehböcke ihr Revier. Vertreibt sie ein Platzhirsch, kann es passieren, dass sie auf die Straße rennen – manchmal hängt ihnen sogar der Widersacher noch an den Fersen. Scherers Empfehlung: „Generell muss man zurzeit den Straßenrand beobachten. Wenn ein Reh über die Straße rennt, folgen in der Regel noch weitere.“ Eine angepasste Geschwindigkeit sei unabdingbar.

Gründer traut ihren Augen nicht

Simone Gründer hält ihr Auto an und steigt aus, um sich das unbekannte Objekt aus der Nähe anzusehen. Als sie es erkennt, traut sie ihren Augen kaum: Vor ihr steht steckensteif ein verlorenes Kitz, nicht älter als zwei Tage alt. Die Situation ist gefährlich. Simone Gründer ist sich sicher, dass der Gegenverkehr das kleine, unbewegliche Geschöpf nicht rechtzeitig erkennen würde. „Ein Unfall wäre vorprogrammiert gewesen“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Doch was tun?“, fragt sie sich. In diesem Moment raschelt es im Gebüsch neben ihr. Dort sitzt ein weiteres Kitz. Es ist vermutlich das Geschwisterchen. Simone Gründer wird aktiv. „Rehkitze haben keinen Fluchtinstinkt. Stattdessen verstecken sie sich und harren an dieser Stelle aus, bis die Mutter sie holt“, erklärt der Kreisjägermeister.

Jäger: Freund und Helfer

Simone Gründer greift zum Hörer und ruft die Polizei, welche wiederum den zuständigen Jagdpächter kontaktiert. Später wird sich herausstellen, dass es gar nicht der richtige gewesen ist. Doch das spielt keine Rolle. Mutig positioniert sie sich an einer ungefährlichen Stelle und gestikuliert dem Gegenverkehr, langsam zu machen. Zwischenzeitlich krabbelt das Rehkitz von der Straße unter ihren Wagen. Eine Fahrerin denkt fälschlicherweise, Gründer habe das kleine Tier überfahren.

Rehgeiß könnte Kitz verstoßen

Doch Hilfe naht: Der Jäger kommt hinzu. „Ich hatte glücklichweise noch einen Korb und Gummihandschuhe im Auto“, berichtet Simone Gründer. Der Jäger und die Frau ziehen sie an. Sie gehen zu einem nahe gelegenen Holunderbusch und verreiben die Blüten in den Händen.

„Perfekt“, sagt Scherer. Auf keinen Fall sollten Helfer das Tier einfach so anfassen. Die menschliche Duftnote könnte dazu führen, dass es von der Mutter als Fremdkörper verstoßen wird. Dass Menschen jedoch das Bedürfnis haben, die süßen Jungtiere zu berühren, kann Scherer nachvollziehen: „Das Rehkitz ist ein tolles Geschöpf. Wenn es nach der Geburt nachgeleckt wurde, sieht es aus wie ein kleiner Teddybär.“

Keinen menschlichen Kontakt

Auch Simone Gründer muss sich die Streicheleinheit verkneifen. Stattdessen werden die Kitze in den mit Gras ausstaffierten Korb gelegt. Der Jäger will sie den Berg hinaufbringen. Keine leichte Aufgabe, mit nur einer freien Hand. „Die Stelle ist wirklich ganz schön steil“, erklärt Gründer. „Er hatte sichtlich Schwierigkeiten.“ Der Plan dahinter: „Der Jagdpächter sagte, es reicht, die Kitze oben abzulegen. Die Mutter wird sie dort finden und abholen“, erzählt die Tierretterin. „Stimmt“, meint Kreisjägermeister Hariolf Scherer im FN-Gespräch. Die Kitze machen mit Fiepen auf sich aufmerksam. Die Rehgeiß findet sie dann in ihrem Versteck.

Simone Gründer aus Edelfingen wird das Erlebnis auf jeden Fall in Erinnerung bleiben: „Es war eine süße Rettungsaktion.“

