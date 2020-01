Kirchengemeinderatswahl steht im März an und Kandidaten sind willkommen

Bad Mergentheim.Ein Begegnungsabend zur Kirchengemeinderatswahl, veranstaltet vom Kirchengemeinderat (KGR) der Gemeinde St. Johannes-Baptist findet am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr statt. Begegnen sollen sich KGR-Mitglieder und solche, die es werden wollen. Am 22. März werden in der gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart die Kirchengemeinderäte neu gewählt, auch in den vier katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit L.A.M.M. (Löffelstelzen, Apfelbach, Markelsheim, Mergentheim). Wahlberechtigt sind alle Kirchengemeindemitglieder, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und in der Kirchengemeinde seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz haben.

Zu jeder Wahl gehören aber nicht nur Wähler, sondern auch Kandidaten. Wählbar zum Kirchengemeinderat ist jedes volljährige Mitglied einer Kirchengemeinde. Der Kreis der möglichen Kandidaten ist also groß. Trotzdem ist die Suche nach ihnen jedes Mal äußerst schwierig. An diesem Abend sollen sich Kandidaten und solche, die sich eventuell vorstellen können, treffen. Aufgaben und Verpflichtungen des KGRs, Arbeitsbelastung und unterschiedliche Interessen. sollen zur Sprache kommen. Natürlich können auch Fragen gestellt werden.

Informationen über die verschiedenen Betätigungsfelder in den Ausschüssen und persönliche Erfahrungen runden laut Mitteilung das Bild ab.

Wer Interesse an dem Amt hat, kommt am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr in die Cafeteria des Carolinums, wo der Kirchengemeinderat einmal im Monat seine Sitzungen abhält. Fi

