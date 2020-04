Kirche stiftet Lichtblicke

Bad Mergentheim.Kirche braucht Gemeinschaft und lebt vom Segen Gottes, meint Kurpfarrerin Angelika Segl-Johannsen. Um das auch in der aktuellen Situation zu unterstreichen, bietet sie kreativ befüllte „Segenstütchen“ in der Schlosskirche an. „Auch in diesen krisenhaften Zeiten“, so die Seelsorgerin, „möchte die evangelische Kirchengemeinde den Kontakt halten“.

Bis auf Weiteres

Gottesdienste dürften coronabedingt bis auf Weiteres nicht gefeiert werden und auch draußen dürfe man den Menschen nicht zu nahe kommen, neben denen man sonst in der Kirche sitze. Ändern könne man das nicht.

Besonderer Anreiz

Doch einige Lichtblicke könne die Kirchengemeinde anbieten: Die Schlosskirche sei täglich von neun bis 17 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet und als besonderen Anreiz für ihren Besuch finde man ab sofort hinten in der Kirche eine gespannte Wäscheleine mit angehängten „Segenstütchen“.

Neu gestaltet

An jedem Samstag neu gestaltet, enthalten diese ein Kärtchen mit einem bedenkenswerten Gedicht und einem Bild, dazu eines mit einem ansprechenden und auf die gegenwärtige Lage zugespitzten Segenswunsch.

Überraschung nicht verraten

Eine weitere sinnstiftende Überraschung am Boden des Tütchens möchte Angelika Segl-Johannsen vorher nicht verraten – sie „möge für Sie zu einem Zeichen der Hoffnung werden, dass das Leben siegt, denn Christus ist auferstanden“, betont sie. Jeder Besucher kann sich ein „Segenstütchen“ von der Leine nehmen. Er findet darin auch noch ein Kärtchen, mit dem er einen der Bad Mergentheimer Pfarrer um einen Anruf bitten kann.

Spezielle Opferbüchse

Zum Einwurf der ausgefüllten Karten steht eine spezielle Opferbüchse bereit – zum Eintrag von Namen und Telefonnummer muss man allerdings seinen eigenen Stift verwenden.

Die Kirchengemeinde möchte alle unnötigen Risiken zur Übertragung des Corona-Virus vermeiden und legt deshalb keine Stifte aus.

Wer keine Gelegenheit hat, die Schlosskirche zu besuchen, kann – das betonen die Bad Mergentheimer Pfarrer ausdrücklich – sie gerne jederzeit auch selbst anrufen. peka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020