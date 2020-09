Kirche in der Region im gemeinsamen Gespräch gestalten

Bad Mergentheim.„Wir wollen die gute Arbeit von Ulrich Skobowsky fortsetzen. Dazu brauchen wir eine neue verbindliche Aufgabenverteilung, aber auch einen transparenten und offenen Kommunikationsfluss in das Dekanat hinein.“ Diese Aussage vom bisherigen stellvertretenden und neuen kommissarischen Dekan Bogdan Stolarczyk fasst ein wichtiges Ergebnis einer halbtägigen Klausur zusammen.

Der neue kommissarische Dekan des katholischen Dekanats Mergentheim, Bogdan Stolarczyk, und sein kommissarischer Stellvertreter István Gegoe hatten sich in den vergangenen Tagen mit dem Gewählten Vorsitzenden des Dekanatsrats Michael Beck und dem Team der Dekanatsgeschäftsstelle beraten, um „Leitlinien“ für ihre Amtszeit festzulegen. Beide Amtsträger hat der Rottenburger Bischof Dr. Gebhard Fürst Anfang Juli kommissarisch bis zur Wahl eines neuen Dekans ernannt.

Unter anderem wurden die Verantwortungsbereiche für die dem Dekanat zugeordneten Einrichtungen neu festgelegt. So ist der neue stellvertretende Dekan István Gegoe für das Jugendreferat zuständig und der neue Dekan Bogdan Stolarczyk – so wie auch schon bisher – Mitglied des Vorstands der Katholischen Erwachsenenbildung im Dekanat Mergentheim.

Damit der Kommunikationsfluss im Dekanat gut gewährleistet ist, sind nun im Herbst neben der bereits geplanten, konstituierenden Sitzung des Dekanatsrats am 8. Oktober zwei Treffen der hauptamtlichen Mitarbeiter im Dekanat vorgesehen.

Diese so genannten Dekanatskonferenzen finden am 7. Oktober und am 18. November unter Einhaltung der jeweils geltenden „Corona-Regeln“ statt.

Auch die noch ausstehenden „Visitationen“ der Kirchengemeinden, die der Standortbestimmung innerhalb der Seelsorgeeinheit dienen, werden in den kommenden Monaten wiederaufgenommen.

„Wir freuen uns auf die anstehenden Begegnungen und Sitzungen. Wir wollen vor allem auch zuhören und dann gemeinsam Kirche in der Region gestalten“, so die beiden neuen Leiter im Dekanat übereinstimmend. kk

