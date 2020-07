Kinder werden im Sommer zu kleinen Forschern

Bad Mergentheim.„Staune – entdecke – forsche“: Unter diesem Motto bieten die Jugendtechnikschule Taubertal und die Stadt Bad Mergentheim von Montag, 10. August, bis Freitag, 14. August, ein MINT-Sommerferienprogramm für Kinder aus dem Stadtgebiet an. Die Abkürzung ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Aus der Not geboren

Entwickelt wurde das neue Format im Zuge der diesjährigen Absage der Kinderspielstadt „Kiss-Me“. Die große Spielstadt muss wegen der Corona-Pandemie pausieren und das städtische Ferienprogramm kann in den Sommerferien nur eingeschränkt stattfinden. Das stellt viele Eltern vor Herausforderungen. Die Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten ist hoch.

Deshalb startet die Jugendtechnikschule Taubertal in der Kopernikus Realschule das Sommerferienprogramm „Bad Mergentheimer Forscherkids“. Es wird in der Aktionswoche täglich von 8 Uhr bis 12.30 Uhr stattfinden. Angesprochen sind Kinder aus Bad Mergentheim, die zwischen sechs und acht Jahre alt sind (Klassenstufen 1 bis 3) und die sich bereits für eines oder mehrere MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern oder einfach etwas Neues ausprobieren möchten. Um bei der Betreuung die Kriterien des Infektionsschutzes zu gewährleisten, können maximal 20 Kinder am Ferienprogramm teilnehmen. Die Nachwuchs-Forscher werden von zwei Erzieherinnen betreut. Buchbar ist das Angebot für alle fünf Tage. Die Workshops machen aktuelle Themen aus Naturwissenschaft und Technik erlebbar und vermitteln dabei anschaulich praxisnahes Wissen.

Erste Programmiererfahrung

So soll die natürliche Neugierde der Kinder genutzt werden, um Interesse und Motivation zu entwickeln, sich mit naturwissenschaftlichen Phänomen zu beschäftigen, handwerkliche Fähigkeiten zu entwickeln, erste Erfahrungen des Programmierens zu sammeln, Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten zu entdecken und erste Rückschlüsse zu ziehen. Die Anmeldung ist ab sofort und bis Freitag, 24. Juli, möglich. stv

