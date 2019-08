Kinder können mithelfen

Bad Mergentheim.Zum Kurparkfest werden am Samstag, 20. Juli, in den Abendstunden fast 15 000 Kerzen in allen Farben auf den Wiesen des Parks angezündet und verwandeln den Kurpark in eine fantastisch leuchtende Welt. Auf vier Aktionsbühnen gibt es allerhand zu sehen und zu hören und auch für Kinder wird es vielfältig und kurzweilig. Von der Kindereisenbahn über eine Hüpfburg bis hin zu einer besonderen Spielstraße wird sicher keine Langeweile aufkommen. Bei der Bootsanlegestelle kann man von 16 bis 22 Uhr Fahrten auf der Tauber genießen. Um den Kurpark für die große Illumination vorzubereiten, sind wie jedes Jahr Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aufgefordert, beim Aufstellen und Anzünden der bunten Lichter mitzuhelfen. Alle Freiwilligen treffen sich dazu um 19.15 Uhr auf der Wiese zwischen Oktogon und Best Western Premier Parkhotel. Der Eintritt zum Kurparkfest ist kostenpflichtig, Kinder bis 15 Jahre sind frei. kv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019