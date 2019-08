Kinder eilten von Einsatz zu Einsatz

Althausen.Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Althausen haben wieder einmal voller Elan die 24-Stunden-Übung absolviert. Auch dieses Jahr blieb keine Minute ungenutzt.

Wissbegierig und voller Tatendrang begann der Bereitschaftsdienst am Nachmittag. Zunächst wurden die Mädchen und Jungen vom Jugendgruppenleiter Dirk Waldmann und seinem Stellvertreter Thomas Voigt in zwei Gruppen eingeteilt. Diese wurden im Verlauf der Übung zu teils unterschiedlichen und teils gemeinsamen Einsätzen gerufen.

Anschließend wurde zusammen alles Wichtige für die kommenden 24 Stunden vorbereitet. Neben der Kontrolle aller Einsatzfahrzeuge und -materialien war dies auch der Aufbau der Schlafplätze.

Noch vor dem Abendessen fanden die ersten Praxiseinheiten zu den Themen Löschangriff und Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie zur Ersten Hilfe und Suchtechniken statt. Die Praxislektionen wurden von den Ausbildern Felix Haas, Jessica Müller und Manuel Zink betreut. Das Erlernte konnte in den darauffolgenden Einsätzen verinnerlicht werden.

Frisch gestärkt vom Abendessen rückten beide Gruppen zu unterschiedlichen Alarmierungen aus. Während die eine auf eine unklare Rauchentwicklung am Kindergarten Althausen stieß, die sofort durch einen gekonnten Löschangriff beseitigt werden konnte, musste die andere eine verlorene Ladung beseitigen. Als beide Gruppen in das Feuerwehrmagazin zurückgekehrt waren, folgte schon kurz darauf eine weitere Alarmierung. Einen Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen galt es zu löschen, wobei sich als Wasserentnahme nur das offene Gewässer anbot. Auch die zweite Gruppe wurde kurz darauf alarmiert. Sie traf in einer privaten Garage auf eine abgestürzte Person, die fachmännisch zu retten war. Am späten Abend wurden beide Gruppen von einer besorgten Frau alarmiert, die gleich mehrere Personen vermisste. Nach der Lageerkundung stand schnell fest, dass es den Mitgliedern alleine nicht möglich war, den weitläufigen Wald, in dem sich laut Angaben die vermissten Personen befanden, zu durchsuchen.

Deswegen wurde zur Unterstützung die Rettungshundestaffel aus dem Rems-Murr-Kreis und aus Filderstadt angefordert. Durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten auch bei tiefster Dunkelheit die vermissten Personen gefunden werden. Dabei haben die Kinder und Jugendlichen gelernt, dass bei solchen Einsätzen ein strukturiertes Vorgehen enorm wichtig ist. Die Nacht hindurch wurde abwechselnd Nachtwache abgeleistet. Um sechs Uhr war die Nacht mit einer Alarmierung zu Ende. Während sich die eine Gruppe um einen Mülleimerbrand kümmerte, nahm sich die andere einer zu rettenden Katze auf einem Baum an. Zurück im Feuerwehr-Magazin stärkten sich alle bei einem gemeinsamen Frühstück. Es schloss sich ein letzter Praxisteil zum Thema Schaumangriff an. Kaum abgeschlossen, folgten weitere Alarmierungen: so musste man zu einem Pkw-Brand an der Kläranlage ausrücken. Unter Verwendung eines handelsüblichen Badeschaums – eines „Schaumangriffs“ – konnte der Brand in Kürze gelöscht werden. Nebenbei musste auch noch der Gastank gekühlt werden und eine vermisste Person gefunden werden. Somit hatten alle Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Nach dem Mittagessen wurde die eine Gruppe zur Beseitigung eines Baumes gerufen, der quer über der Straße lag. Die andere Gruppe kümmerte sich derweil um einen Verkehrsunfall mit drei verunglückten Mopedfahrern. Hier galt es, Erste Hilfe zu leisten, aber auch die auslaufenden Betriebsstoffe mit Sand zu binden.

Eine letzte gemeinsame ging um 14 Uhr im Magazin ein. Beide Gruppen wurden zu einem Großbrand unterhalb des Althäuser Schuttplatzes gerufen. Die Schwierigkeit dieses Einsatzes lag in der langen Wegstrecke zur Wasserentnahme am offenen Gewässer. Jedoch konnte auch dieses Hindernis bewältigt und der Brand erfolgreich bekämpft werden. Zwei Stunden später endete die 24-Stunden-Übung mit einer kleinen Abschlussbesprechung. Dabei blickten alle etwas erschöpft, aber sehr zufrieden auf einen ganzen Tag voller geglückter Einsätze zurück. ARI

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019