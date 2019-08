Kim Linsenmayer ist neue Stellvertreterin des Vorstehers

Edelfingen.Bei der konstituierenden Sitzung freute sich Ortsvorsteher Detlef Heidloff darüber, auch vier junge Bürger im Rat zu verpflichten. Eine von ihnen, Kim Linsenmayer, wurde sogar einstimmig zu Heidloffs Stellvertreterin gewählt.

Darüber hinaus setzt sich der Ortschaftsrat aus Detlef Heidloff, Herbert Ehrlich, Jörg Reutter, Jutta Barleon, Silke Karl- Ulshöfer, Timo Ulshöfer, Karin Stephan, Stephan Bug, Christian Öhm und Stefan Ulshöfer zusammen.

Doch galt es auch, Abschied zu nehmen. Etwa von Andrea Ulshöfer, die während ihrer zehn Jahre die Stellvertretende Ortsvorsteherin war. Oder von Klaus Ullenbruch und Martin Wolpert, die dem Gremium ebenfalls zehn Jahre angehörten.

Reinhold Öhm hat sich nach seiner 30-jährigen Tätigkeit im Ortschaftsrat dazu entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Damit geht ein weiteres Mitglied, das sich immer zum Wohl seiner Heimatgemeinde eingesetzt hat und mit seiner großen Erfahrung bei vielen Entscheidungen des Ortschaftsrats dazu beigetragen hat, dass Edelfingen gut für die Zukunft gerüstet ist.

Anschließend gab Ortsvorsteher Heidloff einen kurzen Überblick zu anstehenden Projekten. Die Sanierung der Grundschule und der Neubau des Kindergartens, die bereits vom Gemeinderat beschlossen sind, sollen im nächsten Jahr begonnen werden. Mit der Fertigstellung des Baugebiets Bandhaus IV Teil 2 stehen 26 Bauplätze für Einfamilienhäuser und zwei weitere Bauplätze für Mehrfamilienhäuser zur Verfügung.

Mit der Verlegung des Radwegs und den damit entstandenen Verkehrsproblemen wird sich der Ortschaftsrat in einer der nächsten Sitzungen befassen, um gemeinsam mit der Stadtverwaltung nach Lösungen für den Durchgangsverkehr in der Theobaldstraße zu suchen. Auch das große Verkehrsaufkommen auf der B 290 und der Landstraße wird aufgrund der Ergebnisse des Lärmaktionsplans den Ortschaftsrat beschäftigen. Das Thema Sanierung der Ortsstraßen, ein Dauerbrenner in Edelfingen, wird die Räte sicherlich noch längere Zeit begleiten.

Die Fertigstellung des Spielplatzes Bandhaus IV, bereits mit dem neuen Ortschaftsrat in der konstituierenden Sitzung besprochen, wird nach Aussage der Stadtverwaltung im Herbst sein.

Ortsvorsteher Heidloff informiert, dass sich der Förderverein Aktives Edelfingen, in Absprache mit der Stadtverwaltung, um ein Spielplatzprojekt zur Sanierung des Spielplatzes in der Theobaldstraße beworben hat, um eine Förderung zu erhalten.

Ein Projekt, das kurz vor seinem Abschluss steht, das „Gänsewiesle“ am neuen Radweg entlang der Tauber, benötigt für die Restarbeiten noch etwas Unterstützung vom Ortschaftsrat, damit die Sitzgelegenheiten und der neuangelegte Bouleplatz schnellstmöglich fertiggestellt werden können. gem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019