Keine Umarmungen in schwieriger Zeit

Für Kliniken und Heime ist die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Das gilt für Patienten, Bewohner und deren Angehörige sowie die Mitarbeiter.

Bad Mergentheim. Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es das „Betreute Wohnen für Menschen mit Behinderungen“ der Johannes-Diakonie Mosbach in der Badestadt. Im neuen, modernen Gebäudekomplex in der Eichendorffstraße – auch die „Offenen Hilfen“ haben hier ihren Platz – „betreuen wir im Wohnhaus 24 Menschen mit geistiger Behinderung“, verdeutlicht der Leiter dieser besonderen Einrichtung, Florian Weber.

Untergebracht sind die Bewohner auf zwei Ebenen in vier Sechser-Gruppen. Die Zimmer sind individuell eingerichtet, doch vom sozialen Gesichtspunkt aus ist das Haus durchaus als „eine große Gruppe“ zu bezeichnen. Neben der geistigen Behinderung haben einige Personen zusätzlich noch weitere Einschränkungen wie etwa körperliche Behinderungen. Insgesamt sind es 24 Bewohner im Alter von 18 bis 95 Jahren, „der Großteil ist aber in der Altersgruppe 20 bis 40“, erläutert Weber. 21 Mitarbeiter – „allesamt Fachkräfte“ – sind im Haus und damit für die Bewohner engagiert, „Personal ist rund um die Uhr, also auch in der Nacht, vor Ort“. Gewährleistet werde so eine „allumfassende Betreuung“. Die ist nötig, denn „wir haben auch einige schwere Fälle“, erläutert der Heimleiter.

„Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen beim Leben und Wohnen zu unterstützen. Nicht nur im Haus, sondern, das ist uns sehr wichtig, auch in der Gesellschaft“, sagt Weber. Und so waren – bis Corona – vielfältige Aktionen im Rahmen des gewollten und geförderten inklusiven Miteinanders an der Tagesordnung: Ausflüge, Malen, Basteln, Spielen oder auch Mitmachen bei der Essenszubereitung. Dazu kamen regelmäßige Stadt-, Schwimmbad- und Gottesdienstbesuche – ein Angebot, „das unsere Bewohner sehr gerne wahrgenommen haben“. Und natürlich konnten sie auch mit Eltern und Angehörigen Spaziergänge machen oder sie besuchen.

Die Bewohner kommen alle aus der Stadt und der näheren Umgebung. Doch seit Corona ist das alles nicht mehr möglich. „Es war und ist ein harter Bruch“, betont Weber. Und er macht an dieser Stelle deutlich, dass „jeder Mensch anders ist“ – das gelte natürlich auch für die Bewohner. „Wir wollen und müssen auf individuelle Befindlichkeiten und Fähigkeiten eingehen.“ Die Förderung von Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung habe dabei stets Priorität.

Das ist aktuell natürlich noch schwieriger als ohnehin üblich. „Unsere Bewohner leiden sehr darunter, dass sie sich nicht wie gewohnt außerhalb des Wohnheimes bewegen können. Und die sozialen Kontakte fehlen fast völlig – eine schwierige Zeit für die Bewohner, ihre Angehörigen und auch für uns, weil wir das alles ja irgendwie ausgleichen wollen und müssen.“ Gleichzeitig macht Weber klar, dass man die Herausforderungen angenommen habe. Da „draußen“ nichts mehr geht, muss „innen“ (noch) mehr als bisher getan werden. Und da werde viel geleistet.

Neue Angebote nötig

Die Folgen der Pandemie zeigen sich auch beim Besuch des Reporters. „Reingehen können Sie leider nicht“, sagt Florian Weber. Das gelte für Besucher jeder Art. „Rausgehen ist auch nicht, Ausnahmen sind Arztbesuche.“ Somit ist klar: Das Wohnheim ist in dieser schwierigen Zeit eine Welt für sich. Corona ist also nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch ein großes einrichtungs-internes Problem. Mitarbeiter und Bewohner müssen, soweit es geht, die jetzt unmöglichen durch mögliche Angebote ersetzen. Da die Bewohner keine Besuche empfangen dürfen – selbst Gebhard Zimmermann, vom Amtsgericht bestellter Betreuer einer Bewohnerin, muss draußen bleiben – haben sich die Mitarbeiter einiges einfallen lassen. So gab es für die Bewohner ein Konzert auf dem Hof vor dem Eingang. „Natürlich wurden von den Musikern die Abstände eingehalten.“ Der Schwerpunkt lag und liegt in der Gestaltung des Tagesablaufes und der, wen auch stark eingeschränkten, Kontaktpflege mit den Familien der Bewohner.

Die Lösung war kreativ und effektiv: Es gibt einen „Treffpunkt“ für Bewohner und ihre Angehörigen. Hier kann man sich sehen und auch miteinander sprechen, wenn auch nur per Telefon und getrennt durch die große Glasscheibe am Eingangsbereich. „Wir haben auch extra ein großes Tablet angeschafft, damit sind Videogespräche möglich“, berichtet Weber. So waren Geburtstage oder auch das „Ostern ohne Eltern“ für beide Seiten zumindest etwas erträglicher. „Das alles kann eine Umarmung nicht ersetzen“, sagt Weber. Wobei man wissen muss, dass es sich bei den Bewohnern um „Menschen mit kognitiven, geistigen Einschränkungen handelt, bei denen die emotionale Ebene im Vordergrund steht“. Personen, die wegen ihrer schweren Behinderung nicht verbal kommunizieren können, benötigen besonders viel körperlich-emotionale Zuwendung – für sie ist die Glasscheiben-Lösung eben keine. „Wir sind also weiterhin gefordert“, sagt der Einrichtungsleiter. Und: „Wir können nur abwarten“, wann und welche weitergehenden Entscheidungen kommen.

Immerhin: Kurzbesuche sind nun wieder möglich – im extra dafür eingerichteten Besucherraum. Doch auch dabei gibt es Grenzen. Wie lange und umfangreich diese sein werden, ist gegenwärtig unklar. „Ja, es ist schon schwer, wenn man sein Kind nicht einmal in den Arm nehmen kann“, sagt dann auch die Mutter eines Bewohners. „Für uns als Eltern ist es genauso schlimm wie für unseren Sohn.“ Die „Kontaktsperre“ begann am 15. März – „eine lange Zeit“. Was bleibt, ist „die Hoffnung, dass Corona endlich endet und wir wieder ein ’normales’ Miteinander haben“.

Das hofft natürlich auch Gebhard Zimmermann, der derzeit nur „schriftlich und telefonisch“ mit der Heimleitung kommunizieren kann – ein direkter Kontakt mit der von ihm zu betreuenden Person ist „gegenwärtig ja nicht möglich“. Der Kontakt mit den Verantwortlichen im Wohnheim sei generell „außergewöhnlich gut und problemlos“, betont Zimmermann.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.05.2020