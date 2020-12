Keine Schnelltests

Bad Mergentheim.An verschiedenen Orten im Land werden vor Weihnachten Schnelltests auf das Coronavirus angeboten. Die Redaktion fragte dazu auch beim DRK-Kreisverband Bad Mergentheim nach und bekam von dessen Präsidenten, Prof. Dr. Thomas Haak, folgende Pressemitteilung zugesandt: „Das DRK in Bad Mergentheim bietet nach reiflicher Überlegung keine Schnelltest-Aktion an, weil befürchtet wird, dass es zu größeren Menschenansammlungen und Rangeleien um die Teste kommen könnte. Außerdem wird die Genauigkeit der Teste mit 95 Prozent angegeben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei 600 Testen erwartungsgemäß entweder 30 falsch negativ getestete, aber infizierte Personen sich in Sicherheit wiegen oder dass falsch positiv Getestete sich Weihnachten Sorgen machen, bis der Bestätigungstest vorliegt. „Statt zu testen appellieren wir an die Vernunft und die AHA-Regeln, wobei das Tragen von FFP2-Masken auch bei Verwandten-Besuchen sicher ungewohnt, aber durchaus sinnvoll ist“ , so Prof. Thomas Haak.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020