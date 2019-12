„Keine Nachhaltigkeit“

Bad Mergentheim.Die Reihenfolge der Haushaltsreden richtet sich nach der Fraktionsstärke. 25 Jahre lang durften die Grünen ihre Haushaltsrede nur als vierte und letzte halten. „Jetzt sind wir die zweiten, die auf den OB antworten dürfen“, freute sich Thomas Tuschhoff mit Blick auf die erfolgreiche Kommunalwahl im Mai.

Einleitend bedauerte er sehr, dass die weltweiten Ereignisse und Debatten rund ums Klima in Bad Mergentheim kein Umdenken mit sich brächten, da „die Stadtpolitik mit Nachhaltigkeit so viel zu tun hat wie die Fruchtzwerge mit Frucht“. Der Haushaltsplanentwurf 2020 „war wieder einmal eine Enttäuschung für uns. Der OB hat ein Klimaschutzkonzept im FN-Interview zwar vehement gefordert, es im Gemeinderat aber abgelehnt.“ Durch die Grünen und dank der Unterstützung anderer Fraktionen seien jetzt 20 000 Euro für ein Konzept im Haushalt eingestellt, ebenso wie zusätzlich 50 000 Euro für die Sanierung maroder Heizungsanlagen.

Statt eines autonomen Kleinbusses in der Innenstadt forderte Tuschhoff den wirklichen Ausbau des ÖPNV. Die Stadt sei zu autofreundlich, während andere Verkehrsarten vernachlässigt würden. Der Haushaltsplan setze „diese verfehlte Politik leider fort“. Die Umgestaltung des Gänsmarkts sei die Chance zumindest für eine kleine Verkehrswende. Auch sollte endlich die lange überfällige attraktive niveaufreie Fußverbindung vom Activ-Center über die Bahnlinie bis in die Innenstadt geschaffen werden.

Tuschhoff verteidigte die Streichung der Mittel für einen Kunstrasenplatz (Mikroplastik-Gefahren), kritisierte die Siedlungsentwicklung (zu viele Baugebiete, zu viel Flächenverbrauch) und sprach sich für eine stärkere Innenentwicklung, ein Nachverdichten und das Aufstocken von Gebäuden aus. Er begrüßte die geplante Gründung einer städtischen Wohnbau- und Stadtentwicklungsgesellschaft.

Dass „der leichte Schuldenabbau der letzten Jahre mit einem Schlag 2020 wieder dahin ist“, findet Tuschhoff bedenklich. Mit den Kreditaufnahmen im Eigenbetrieb Abwasser (11,7 Millionen Euro) und den außerhalb des Haushalts finanzierten Neubaugebieten (14 Millionen) explodiere die Gesamtverschuldung „und geht von 61,8 Millionen in 2019 auf rund 85 Millionen in 2020 hoch, das bedeutet 3574 Euro pro Kopf, ein neuer Schuldenrekord“. Strikte Haushaltsdisziplin vermissen die Grünen und üben zudem Kritik an überflüssigen Ausgaben (Bürgerbudget, „Hohenlohe Plus“, etc.). So könne man dem Haushalt 2020 nicht zustimmen. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019