Keine eineiigen Geschwister

Bad Mergentheim.Die beiden Barockhäuser im Vordergrund werden überragt vom Kirchturm des Münsters. Aus gutem Grund sind die Zwillingshäuser seit Generationen das beliebteste Postkartenmotiv der Stadt. Im Stadtgrundriss markieren sie die Grenze zwischen der bürgerlichen Stadt mit dem Rathaus als Zentrum und der geistlichen Stadt mit der Pfarrkirche St. Johannis Baptist.

Wie üblich in einer mittelalterlichen Stadt, wurden die Toten zunächst im Umgriff der Kirche bestattet. Bis zur Auflösung des Friedhofs im Pestjahr 1541/42 stand an der Stelle der Zwillingshäuser die hohe Friedhofsmauer. In der Vorstellungswelt des Mittelalters musste verhindert werden, dass die Toten nachts ausbrechen. Selbst die Eingänge wurden mit Gruben gesichert, die mit Gittern, den sogenannten Beinbrechern, abgedeckt waren. Im 16. Jahrhundert grenzten vier kleine Gebäude den Marktplatz ab. Emil Raupp vermutet in seiner Dissertation über die Bautätigkeit des Deutschen Ordens in Mergentheim, dass diese aus Marktbuden entstanden sind. Carlheinz Gräter berichtete bei einem öffentlichen Stadtspaziergang, nachzulesen im Stadtblick 4 auf Seite 18, von der Entstehungsgeschichte der Zwillingshäuser. Die Bauherren waren der Kaufmann Kaspar Röser, er baute das linke Zwillingshaus, das heute als Café genutzt wird, und der Knopfmacher Peter Behr, erbaute das rechte. Sie beauftragten den Prager Architekten Jakob Hallierscheck mit den Neubauten. In der Denkmalliste werden, was für Verwirrung sorgt, zwei Inschriften für die Datierung nebeneinander gestellt. Am rechten findet sich die Jahreszahl 1780, die tatsächliche Bauzeit beider Häuser, und am Schlussstein der Türe zum Café die Jahreszahl 1808. Sie ist mit den Initialen J.R. versehen und erinnert an einen Umbau durch den Stadtarzt Justin Röser, einem Enkel des Erbauers.

Nur auf den ersten Blick gleich

In der groben Architekturgliederung sind die Zwillingshäuser gleich. Ein Sockelgeschoss, darüber zwei Obergeschosse mit vier flach aus der Wand hervortretenden Pfeilern und darüber das gewalmte Dach mit mittig angeordnetem Zwerchgiebel. Die Architekturdetails der beiden Fassaden stehen in enger Beziehung zueinander. Aber sie kopieren den Nachbarn nicht. Es sind keine eineiigen Zwillinge. Bei näherem hinsehen zeigen sich die Unterschiede. Die Fenster im Sockelgeschoß des rechten Hauses sind mit Halbkreisbögen überwölbt, im rechten Haus sind es flache Stichbogen. Unschwer ist zu erkennen, dass es im rechten Zwillingshaus zwei Eingangstüren gab. Jetzt befindet sich dort ein Fenster. Der Brüstungsbereich ist glatt zugemauert und verputzt. Die Freitreppe war breiter und führte zu dieser zweiten Türe. Die Pilaster haben unterschiedliche obere Abschlüsse. Im linken Haus entsprechen sie der klassischen korinthischen Ordnung, im rechten Haus sind die Kapitelle mit hängenden Lorbeergirlanden geschmückt. Die Pilaster des rechten Zwillingshauses sind mit senkrechten Rillen versehen. Beim linken fehlen diese.

Seit der letzten Restaurierung durch den neuen Besitzer, der katholische Kirchengemeinde, ist die Harmonie leider nachhaltig gestört. Die interessierte Öffentlichkeit erschrak, als die Folien vom Gerüst abgenommen wurden und ein seifig-rötlicher Anstrich auf den Architekturgliederungen zum Vorschein kam. Die kräftige Farbe, wie sie am rechten Haus noch vorhanden ist, sollte vorspiegeln, die Architekturelemente seien aus Sandstein gefertigt. In Leserbriefen gab es weitere Beanstandungen zu dieser Sanierung. Rückwärtig wurde ein Trafohäuschen angebaut. Es wurde auch dadurch nicht weniger störend, dass die zuständige Denkmalpflegerin ihm ein Ziegeldächlein verordnete. Um das Trafohäuschen zu gründen, mussten Bagger pietätlos im Boden des mittelalterlichen Friedhofs graben. Der Bauherr versuchte zu beschwichtigen und behauptete, der blasse Zwillingsbruder werde nachdunkeln. Das entbehrt jeder Grundlage. Durch Witterungseinflüsse werden die Farbpigmente nur noch weiter ausgewaschen. Die Postkartenidylle hat durch die letzte Restaurierung leider gelitten. bfs

