Kein Nachtbummel

Bad Mergentheim.Die Citygemeinschaft und die Stadtverwaltung haben entschieden: Der beliebte Nachtbummel im September fällt aus! Ein verkaufsoffener Sonntag im Oktober und der Weihnachtszirkus sind weiter in der Schwebe.

Wegen der Corona-Pandemie muss das Night-Shopping – wie bereits im Mai – auch im September abgesagt werden. Neben dem Kurparkfest und dem Stadtfest fällt damit coronabedingt nun eine weitere beliebte Veranstaltung in der Kurstadt in diesem Jahr aus. Die Citygemeinschaft hatte nach ausführlichen Gesprächen mit der Stadtverwaltung beschlossen, den Nachtbummel am 11. September nicht stattfinden zu lassen.

„Aufgrund der aktuellen Situation sehen wir keine Möglichkeit, diese Veranstaltung für alle Teilnehmer sicher durchzuführen“, erklärte der Vorsitzende der Citygemeinschaft, Hans-Joachim Kuhn, unserer Zeitung und ergänzte, dass „die derzeitigen Einschränkungen für Großveranstaltungen mit dem Format Nachtbummel nicht vereinbar sind.“

Noch nicht abschließend entschieden ist die Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags am 4. Oktober in der Kurstadt. Die Stadtverwaltung prüft aktuell eine mögliche Durchführbarkeit dieser Veranstaltung, die nur anlassbezogen, also mit Abhaltung eines Krämermarkts stattfinden könne.

In Heilbronn wurde dieser Tage auch die Absage des dortigen Weihnachtszirkus bekanntgegeben. So fragte die Redaktion auch hierzu bei der Stadt Bad Mergentheim nach und bekam die folgende Antwort: „Wir sind mit dem Betreiber des Weihnachtszirkus Bad Mergentheim im regelmäßigen Austausch.“ Eine Entscheidung über eine Absage ist im Taubertal aber noch nicht gefallen.

