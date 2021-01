Kein lokales Problem

Auch im Main-Tauber-Kreis ist es in den vergangenen Tagen zu Schwierigkeiten bei der Vergabe von Impfterminen gekommen – sehr zum Ärger der Betroffenen. Doch es handelt sich nicht um ein lokales Problem. Überall im Land waren die wenigen Termine, die der Mangel an Impfstoff zuließ, schnell vergeben. Von Euphorie keine Spur. Im Gegenteil. Groß war der Frust bei den über 80-Jährigen und ihren Angehörigen, die sich umsonst stunden- und tagelang um einen Termin bemüht haben.

In den ersten drei Wochen stehen in jedem der rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) lediglich 150 Impfdosen pro Woche für eine Erstimpfung zur Verfügung. Bei Vollauslastung könnten in Bad Mergentheim leicht 750 Menschen am Tag geimpft werden. Voraussetzung dafür ist jedoch eine ausreichende Menge an Impfstoff. Klar, den können die Verantwortlichen vor Ort nicht herbeizaubern. Und selbst auf die Vergabe der Termine haben sie keinen Einfluss. Doch die derzeitige Situation fordert von den Menschen auch im Kreis viel Geduld. Ihnen eine greifbare Perspektive zu geben, hat jetzt absolute Priorität.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021