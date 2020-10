Kein Corona-Patient auf Intensivstation

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis ist in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Die Lage in den Krankenhäusern ist noch weitgehend ruhig. Auf neue Patienten ist man aber vorbereitet.

Bad Mergentheim/Tauberbischofsheim. „Im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim haben wir aktuell drei bestätigte Covid-19-Patienten stationär aufgenommen. Acht Verdachtsfälle sind ebenfalls auf der Infektionsstation isoliert. Bisher ist keiner der Covid-19-Patienten intensivpflichtig“, diese Aussagen kommen von der Pressesprecherin des Caritas, Ute Emig-Lange.

„Im Caritas-Krankenhaus haben wir das im Frühjahr bewährte Stufenkonzept wieder aktiviert“, erläutert zudem Pflegedirektor Frank Feinauer. „Danach haben wir im Moment auf einer Station eine Spange mit mehreren Zimmern für Covid-19-Patienten sowie für Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion reserviert. Zugleich sind wir darauf vorbereitet in kurzer Zeit, die gesamte Station für Covid-19-Patienten zu räumen.“

Vier Bettenhäuser

Der nächste Schritt wäre dann die Räumung einer weiteren Station in diesem Bettenhaus. „Im Caritas-Krankenhaus haben wir den Vorteil, dass die vier Bettenhäuser räumlich komplett voneinander getrennt sind. Dadurch können wir eine Trennung von infektiösen und nicht-infektiösen Patienten hier sicherstellen“, so Feinauer zur Anfrage unserer Zeitung.

Und wie wirken sich die gestiegenen Infektionszahlen auf die Besuchsregelungen in den Krankenhäusern aus? „Wir halten weiterhin an unserer 1-1-1 Besucherregelung fest: Ein Besucher pro Patient pro Tag für maximal eine Stunde. Die Besuchszeiten sind täglich auf 14 bis 19 Uhr begrenzt. Letzter Einlass ist um 18.30 Uhr. Während des gesamten Klinikaufenthalts eines Patienten können maximal zwei vorher festgelegte Besucher den Patienten besuchen. Die Angehörigen müssen sich also untereinander absprechen“, erläutert Ute Emig-Lange.

Jeder Besucher muss sich am Eingang ausweisen und wird registriert. Dies diene dazu den Kontakt nachverfolgen zu können, falls es zu einer Infektion kommen sollte.

Weiter teilt die Pressesprecherin mit: „Der Besucher muss im Eingangsbereich einen Fragebogen ausfüllen. Darin fragen wir nach Erkältungsanzeichen und Kontakt zu SARS-CoV-2 positiven Personen. Besucher, die zu einer Risikogruppe gehören oder grippeähnliche Symptome zeigen, müssen auf den Besuch verzichten und das Krankenhaus umgehend wieder verlassen.“

Besuche bei Patienten der Covid-19-Stationen sind nach wie vor nicht erlaubt.

Besucher müssen zudem während des gesamten Aufenthalts einen Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmaske) tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen (auch zum besuchten Patienten) einhalten.

Ambulante Termine können weiterhin wahrgenommen werden. Auch die ambulanten Patienten müssen aber im Eingangsbereich einen Fragebogen ausfüllen, in dem nach Erkältungsanzeichen und Kontakt zu SARS-CoV-2 positiven Personen gefragt wird.

„Im Krankenhaus Tauberbischofsheim wird zurzeit ein Covid-19-Patient auf der Normalstation behandelt. Auch hier bereiten die Verantwortlichen eine Ausweitung der Isolierzimmer vor“, so Ute Emig-Lange.

Die Besucherreglung im Krankenhaus Tauberbischofsheim entspreche den Regelungen im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, lediglich die Besuchszeit sei kürzer, nämlich von 15 bis 19 Uhr (letzter Einlass ist um 18.30 Uhr).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020