Kandidatenvorstellung im Kino „Movies“

BAD MERGENTHEIM.In Bad Mergentheim wird am Mittwoch, 6. November, von rund 1100 Jugendlichen ein neuer Jugendgemeinderat gewählt. Die insgesamt 19 Kandidaten für die 14 Sitze stellen sich am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, in lockerer Atmosphäre vor. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Kino „Movies“ im Activ-Center. Anschließend gibt es die Möglichkeit zum Austausch in der Bar „Elements“. Willkommen sind alle Jugendlichen, die am 6. November wahlberechtigt sind. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.10.2019