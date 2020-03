Kampf um Rebhuhn-Rettung

Das Rebhuhn ist bedroht. Der genaue Bestand wird in zwei Zählungen erfasst. Dabei leisten auch Bürger ehrenamtliche Unterstützung.

Bad Mergentheim/Oberbalbach. Einst waren sie häufig, heute sind sie rar. Wer durch die Feldflur streift, bekommt sie nur noch selten zu Gesicht. Rebhühner zu entdecken, ist ein Glücksfall. Die Hühnervögel sind auch in der Region im Bestand bedroht. Grund genug für ein Monitoring, das die Grundlagen für das weitere Vorgehen zur Sicherung der Bestände schafft. Dazu fand im Jägerhaus im Schüpferloch eine ganz besondere Veranstaltung statt.

42 Ehrenamtliche aktiv

Eingeladen hatte die Kreisjägervereinigung Bad Mergentheim, und nicht nur in der KJV Mergentheim und Tauberbischofsheim organisierte Jäger waren ins Jägerhaus gekommen, sondern auch Vertreter des Landratsamtes, der Naturschutzgruppe Taubergrund, der Landwirtschaft sowie interessierte Bürger.

Die 42 Anwesenden wollten nicht nur den Vortrag der Wildbiologin Dr. Johanna Maria Arnold zur Situation des Hühnervogels und dem Vorgehen beim Monitoring zuhören, sondern anschließend auch mitmachen beim ersten Durchgang der „Frühjahrszählung“. Dr. Arnold verwies eingangs auf die Bestandsentwicklung des Rebhuhns im Land. Und die ist durchaus besorgniserregend. Denn der Wildvogel gilt landesweit als „vom Aussterben bedroht“. Was vom Gesetzgeber zu tun ist, um den Bestand dieser Art langfristig zu sichern und ihre Zahl möglichst wieder zu mehren, bedarf wissenschaftlicher Grundlagen. Und dazu gehöre das Monitoring, das in diesem Jahr landesweit in allen Landkreisen in ausgewählten Gebieten mit zwei unterschiedlichen Zählaktionen erfolgt.

Die nach wildbiologischen Kriterien von den WFS-Wissenschaftlern (Wildforschungsstelle) im Monitoring-Gebiet „Tauberland“ ausgewählten 15 „Transekt“-Flächen liegen in Revieren auf den Markungen Löffelstelzen (fünf Flächen), Edelfingen (vier) und Oberbalbach (sechs).

Das baden-württembergische Jagd-und Wildtier-Management-Gesetz gebe den Auftrag zum Monitoring, betonte Dr. Arnold. Die Ergebnisse fließen in den Wildtierbericht ein. Dieser ist die Grundlage für Entscheidungen und Empfehlungen für die zukünftige Rechtsentwicklung. Der Wildtierbericht trifft Aussagen zur Bestandssituation und -Entwicklung, nennt deren Ursachen, erfasst die Lebensräume und regelt damit letztendlich auch die Jagd, etwa durch nötig werdende Beschränkungen.

„Unverzichtbare Grundlage“

Deshalb sei das Monitoring – aufgeteilt in eine Frühjahrs- und eine Spätsommerzählung – eine unverzichtbare Grundlage. Zudem erfasse beziehungsweise beschränke es sich ja nicht nur auf die Rebhühner, sondern biete Material für die wissenschaftliche Begleitforschung und damit auch für – beispielsweise – das Prädatoren-Management wie etwa die (Fallen-)Jagd auf Füchse.

Die Rebhuhn-Bestände im Landkreis gelten, wenn auch auf niedrigen Niveau, als „stabil“; in einem kleinen Teil am Main wird das Rebhuhn jedoch „nicht mehr nachgewiesen“ – so, wie mittlerweile in vielen Regionen des Landes. Der Trend bei den Bestandszahlen im Land ist eindeutig und „weist nach unten“. In der Diskussionsrunde ging es dann um allgemeine Probleme des Rebhuhns – einen Teil der schwierigen Brutsituation mit der damit verbundenen Reduktion des Bestands macht sicherlich der enorme Strukturwandel in der Landwirtschaft aus. Dabei gelte es zu bedenken, dass die Landwirte selbst ebenfalls Opfer dieser Entwicklung sind.

Vielfache Vorschriften

Und dann kommen noch vielfache Vorschriften hinzu, etwa das vorgeschriebene Bearbeiten der Ackerraine – die müssen gemäht beziehungsweise gemulcht werden und das gerade zum Beginn der Brutzeit der Rebhühner. Somit verlieren die brütenden Hennen – sie legen bis zu 20 Eier – die schützende Vegetation um ihr Nest; Prädatoren haben folglich leichtes Spiel, viele Gelege werden „ausgenommen“. Die Natur hat vorgesorgt: Die Hennen können erneut legen, allerdings sind es dann maximal zehn Eier. Wenn dieses Gelege für etwa zehn Tage bebrütet wird, schließen sich die Ovarien der Henne – ein drittes Gelege ist somit nicht möglich.

Im schlimmsten Fall kommt gar kein Nachwuchs hoch. Zudem benötigen die Küken eiweißreiche Nahrung. Die ist – Stichwort Insektensterben – ebenfalls rar, zumal in der heute „ausgeräumten“, deckungsarmen Feldflur.

In den Schlägen selbst finden die Rebhühner nur noch wenige Wildpflanzen und Insekten. Beim anschließenden Monitoring – die WFS-Mitarbeiterinnen Dr. Johanna Maria Arnold, Corinna Oberhofer und Pauline Alffen schlossen sich den Zähltrupps an – konnten leider nur wenige Sichtungen registriert werden. So bleibt zu hoffen, dass am 9. März mehr Rebhühner gezählt werden können. Danach treffen die Zähler wieder im Jägerhaus ein, Dr. Johanna Maria Arnold wird dann erste Ergebnisse verkünden können.

