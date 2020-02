Kammerchor präsentiert A-cappella-Programm

Bad Mergentheim.Der Kammerchor Baden-Württemberg ist am morgigen Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr in der Schlosskirche zu Gast. Das seit vielen Jahren bestens bekannte Ensemble präsentiert sein aktuelles A-cappella-Programm „Singet!“ – Raummusik zu Psalm 98. Die großartigen Aufforderungen aus Psalm 98 („Singet dem Herrn ein neues Lied“) zum aktiven Besingen und Lobpreisen der Schöpfung und ihres Schöpfers werden in festlichen Vertonungen aus sechs Jahrhunderten in immer neuen Beleuchtungen vorgestellt. Dabei erklingen Werke von Claudio Monteverdi, Andrea Gabrieli, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Hugo Distler und Tobias Brommann. Im Mittelpunkt des Konzerts steht der große Meister der Barockmusik Johann Sebastian Bach mit seiner berühmten doppelchörigen Motette „Singet dem Herrn“. Die Leitung hat Jochen Woll. Der Eintritt ist frei. / pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020