Jusos auf dem Marktplatz

Bad Mergentheim.Im Vorfeld zur Landtagswahl am 14. März wollen die Jusos Baden-Württemberg nicht wie üblich mit einem Bus durch das Land touren und sich darauf beschränken ihre Ideen vorzustellen. Stattdessen wollen sie mit einer fahrenden Bühne denen ein Podium geben, die von den Corona-Auswirkungen am stärksten getroffen werden sowie jungen Menschen, über deren Zukunft der Landtag in den nächsten fünf Jahren entscheiden wird. Die fahrende Bühne macht am Samstag, 27. Februar, Halt in Bad Mergentheim auf dem Marktplatz. Vor Ort sind auch die Jusos Main-Tauber und der SPD-Landtagskandidat Anton Mattmüller. Im Mittelpunkt des Dialogs sollen die Anliegen der Jugend im Main-Tauber-Kreis stehen. Es werden auch Redner aus dem Jugendgemeinderat Bad Mergentheim auftreten. Die Themen Mobilität und Klima werden angesprochen. Als Nachwuchsorganisation der SPD wollen die Jusos, für fortschrittliche Mehrheiten und eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei werben. Thematisch setzen sie unter dem Motto #MutMachen auf ein landesweites 365-Euro-Jahresticket für mehr nachhaltige Mobilität, einen Mietendeckel und mehr bezahlbaren Wohnraum, eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen, gute und gebührenfreie Bildung und eine intakte Umwelt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021