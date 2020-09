Junge Menschen gut gerüstet für die digitale Welt

Bad Mergentheim.Digitale Bildung ist spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie in aller Munde. Die Jugendtechnikschule hat sich darauf schon seit Jahren spezialisiert – und bringt ihre Kompetenz mit neuen spannenden Angeboten für Nachwuchs-Forscher ein.

Homeschooling, Kontaktbeschränkung, Hygienekonzept. . . Worte, die den Alltag auf der ganzen Welt in den letzten sechs Monaten geprägt haben. Umso mehr freut es alle, dass die Normalität Stück für Stück zurückkehrt. Das Miteinander, den Schulunterricht besuchen zu dürfen, gemeinsam zu lernen und auszuprobieren ist nicht mehr selbstverständlich, sondern hat einen hohen Stellenwert bekommen.

Um diese Freude am gemeinsamen Tüfteln, Lernen und Experimentieren zu ergänzen, steht die Jugendtechnikschule Taubertal zum neuen Schuljahr mit ihrem vielseitigen Kursangebot bereits in den Startlöchern.

Sie wurde 2015 ins Leben gerufen und ist mittlerweile, als außerschulischer Lernort, zum festen Bestandteil der Bildungslandschaft Bad Mergentheim geworden. Durch ein vielseitiges Angebot an Kursen, Workshops und Projekten gibt sie Kindern und Jugendlichen die Chance, ihr Interesse an MINT-Themen (Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik) zu wecken, kontinuierlich aufzubauen und somit die Welt der Technik begreifbar zu machen, Wissen zu vertiefen und praktische Fähigkeiten zu erwerben.

Unlängst nimmt die digitale Bildung auch hier einen immer größeren Stellenwert ein. Besonders in Zeiten der Pandemie hat sich die Notwendigkeit der Technologien gezeigt. Ob Schüler oder Arbeitnehmer, wir sind zunehmend mehr von Technik abhängig. Trotz Homeschooling oder Homeoffice sind wir in der Lage gemeinsam zu arbeiten und zu lernen, natürlich nur, wenn das notwendige Knowhow und Equipment vorhanden ist.

Digitale Bildung und Erwerb digitaler Kompetenzen entscheiden aber auch in unspektakulären Zeiten über Berufs- und Lebenschancen und sind Voraussetzung für eine souveräne Teilhabe an einer digitalisierten Lebenswelt. „Medienkompetenz macht Schule“ – auch in der Grundschule“, lautet das Motto. Da die digitale Welt sich in einem rasanten Tempo entwickelt, ist es für Schulen allerdings nur schwer machbar, den Herausforderungen gerecht zu werden. Kooperationen mit außerschulischen Lernorten, wie der Jugendtechnikschule Taubertal (JTS) stellen hier eine geeignete Plattform zur Bewältigung dieser Zukunftsaufgabe dar.

In Zusammenarbeit mit Grundschulen hat die JTS in den letzten Jahren bereits geeignete Formate entwickelt und erprobt, um Kinder im Grundschulalter in das Themengebiet „Einstieg in die Welt des Codings“ einzuführen. Mit Hilfe von „Scratch Junior“ einer einfachen Programmiersprache, die bereits Grundschulkinder dazu befähigt, die digitale Welt zu verstehen und diese mitzugestalten, ist dies gelungen. Sie erhalten zudem spielerisch Einblick in die Anwendung von Algorithmen, welche Verarbeitungsvorschriften zur Lösung eines Problems darstellen. So sind die Kinder bald in der Lage selbst Figuren, wie zum Beispiel kleine Bienenroboter, die „Bee Bots“ zu steuern und Geschichten und Spiele zu programmieren.

„Unser Kursangebot 2020/21 der Jugendtechnikschule – in enger Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Kommunen – ist somit gut aufgestellt. Sowohl digital, als auch praktisch“, sagt Iris Lange-Schmalz, die Leiterin der Einrichtung. Die Kurse richten sich an Kindergartenkinder bis hin zu jungen Erwachsenen und werden von qualifizierten Dozenten aus Beruf und Studium durchgeführt.

Für das kommende Schuljahr hat die JTS über 60 spannende Workshops, Kurse und Projekte entwickelt, in denen der einzelne Teilnehmer zum Forscher, Informatiker, Handwerker oder vielleicht sogar zum Künstler werden kann.

Am 13. Oktober startet der erste Workshop unter dem Motto „Wir erforschen unsere Sinne“. Er richtet sich an Fünf- bis Sechsjährige und umfasst drei Kurstage. Zudem werden zahlreiche Einzelveranstaltungen aber auch Mehrtagesveranstaltungen zu verschiedensten Themen angeboten. Wer zum Beispiel Lust hat sich mit Magnetismus zu beschäftigen, einen Traktor zu inspizieren oder selbst einen Film zu produzieren, der ist hier genau richtig. Das umfassende Angebot aller Kurse ist im Programmheft der Jugendtechnikschule oder auf der Internetseite www.jugendtechnikschule-taubertal.de zu finden.

Eines der jüngsten Projekte der Jugendtechnikschule in Kooperation mit der Stadt Bad Mergentheim und der Stadtbücherei war das erste Bad Mergentheimer Forschercamp unter dem Motto „Staune – entdecke – forsche“.

Die 20 Nachwuchsforscher waren zwischen sechs und acht Jahren alt und wurden von Nicole Baier und Birgit Rothenfels, beide Erzieherinnen, in die Forscherwelt entführt. Sie erfuhren in der spannenden Woche allerhand über Sprudelgase, die Welt der Sinne, Magnetismus und Programmierung. Zudem konnten sie ihr handwerkliches Geschick, durch zahlreiche Kreativangebote, wie zum Beispiel das Herstellen eines Dosentelefons oder eines Nagelbildes unter Beweis stellen.

Zum Abschluss des Forschercamps wurde jeder Teilnehmer mit einem Zertifikat und dem Titel „Bad Mergentheimer Forscherkid“ ausgezeichnet. Die Kinder selbst haben ihre Begeisterung nach der Aktionswoche in Fragebögen zum Ausdruck gebracht und – ebenso wie die Eltern – viel Lob für das Programm sowie den Wunsch nach einer Neuauflage geäußert. stv

