Junge Menschen begleiten

Bad Mergentheim.Anfang September trat Sr. Clara Maria Worf (Bild) ihren Dienst als Dekanatsjugendseelsorgerin im Katholischen Jugendreferat/ BDKJ Dekanatsstelle an.

Sie ist keine Unbekannte im Dekanat Mergentheim. Vier Jahre lang leitete sie die Geschicke der Schulseelsorge in St. Bernhard. Nun erfolgte der Wechsel in die Dekanatsjugendarbeit, welche ihren Sitz im Altbau von St. Bernhard hat. Besonders freuen sich auch Maria Bopp, Verwaltungsfachkraft im Jugendreferat und Matthias Reeken, Dekanatsjugendreferent über die „Neue“ im Team und die gemeinsame Arbeit für und mit jungen Menschen im Dekanat.

Bischof Gebhard Fürst stattete 2018 flächendeckend alle Dekanate in der Diözese mit Stellen für die Dekanatsjugendseelsorge aus. Nun konnte diese Stelle im Stellenumfang von 75 Prozent im Dekanat Mergentheim zum ersten Mal besetzt werden. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe – auf die Vielfalt in diesem Dekanat. Und ganz besonders darauf, junge Menschen mit ihren Fragen, ihrem Suchen und ihren Nöten zu begleiten, ihnen zuzuhören und sie darin zu bestätigen, sich so anzunehmen, wie sie von Gott gewollt sind. Um es mit der Heiligen Clara zu sagen: ,Liebhaber ihrer Seele zu sein‘.“ Anliegen, Fragen von Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen oder Personen, die mit ihnen arbeiten, unter der Telefon 07931 / 561552, oder per E-Mail cmworf@bdkj-bja.drs.de erreichen. pm/ Bild: Kirche

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020