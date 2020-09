Junge Künstler beeindrucken

Bad Mergentheim/Weikersheim.Seit 1956 unterstützt der Rotary Club Bad Mergentheim, also bereits fünf Jahre nach seiner Gründung, diesen Kammermusik-Kurs. Rotarier Constantin zu Hohenlohe-Langenburg stellte seinerzeit großzügig sein Schloss zur Verfügung und ermöglichte jungen Musikern den ersten Sommerkurs in Weikersheim.

Jedes Jahr werden mit den gespendeten Mitteln des Rotary Clubs Bad Mergentheim Stipendien an junge Musiker aus der ganzen Welt vergeben. So haben circa 4700 junge Menschen aus aller Welt in Weikersheim musiziert, geübt, gelernt, Erfahrungen gemacht, Freundschaften geschlossen und das herrliche Umfeld genossen. Diese Kurse dienen als Sprungbrett, als Auszeichnung für Kammermusikensembles, die schon heute oder in Zukunft ein hohes Renommee genießen. Und letztlich ist es für alle Teilnehmenden eine besonders positive Erfahrung aktiver Teil der weltweit größten Jugend-Kultur-Organisation zu sein, die sich in die Fahnen geschrieben hat mittels Musik und Jugendaustausch die Völkerverständigung voranzutreiben.

Rotary Präsident Jochen Elsner übergab mit Freude 7500 Euro mittels eines Sparschweins, das, Mund-Nasen-Schutz tragend, auch die Hygieneregeln beachtete. Dr. Ulrich Wüster, Generalsekretär der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD), freute sich sehr darüber, dass trotz Corona der Kammermusikkurs stattfinden konnte und dankte seinem Team, den Dozenten, den jungen Musikern, dem Rotary Club und auch den vielen Gästen, die, einem ausgefeilten Hygienekonzept folgend, das Konzert im Rittersaal ermöglichten.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation konnten bedauerlicherweise einige der zugelassenen internationalen Ensembles kurzfristig aufgrund der Einreisebestimmungen nicht teilnehmen.

Die Musiker dankten dem Rotary Club Bad Mergentheim mit einem Streichquartett-Konzert vom Feinsten. Das Konzert wurde vom Leonkoro Quartett aus Deutschland eröffnet.

Jonathan Schwarz (Violine), Amelie Wallner (Violine), Mayu Konoe (Viola) und Lukas Schwarz (Violoncello) musizierten lebendig und nuancenreich das Streichquartett in h-Moll, op. 33, 1 von Joseph Haydn.

Das Akane Quartett aus Köln mit Moritz König (Violine), Magdalena Maier (Violine), Mari Häring (Viola) und Sophia Schulz (Violoncello) erfreute die Zuhörenden mit nordischen Klängen von Edvard Grieg. Den Abschluss bildete das Chaos String Quartet aus Österreich mit Susanne Schäffer (Violine), Eszter Kruchió (Violine), Sara Marzadori (Viola) und Bas Jongen (Violoncello). Sie interpretierten mit viel Esprit im Beethovenjahr des Meisters Streichquartett in B-Dur, op. 130.

Begeistert von der Virtuosität der jungen Talente und der förderungswürdigen Idee der Jeunesses Musicales wird der Rotary Club Bad Mergentheim sein Engagement für die JMD sicher auch in seinem 70. Jubiläumsjahr fortführen – dann hoffentlich ohne Pandemie. rc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020