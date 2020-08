Junge Erwachsene sind fit für ihren weiteren Lebensweg

Bad Mergentheim.Die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim zeichnete in den Abteilungen Nahrung und Körperpflege ihre Absolventen aus. Zudem konnten in den Abteilungen Metall und Elektrotechnik Schüler prämiert werden, die aufgrund überragender Leistungen ihre Ausbildungszeit verkürzen durften.

Es hagelte Preise

Preise gingen in der Abteilung Metall an Constantin Wolfarth (M3WZ), Ellen Mohr (M3IM) und Gábor Sápi (M3IMU) für ihre herausragenden Bemühungen und Verdienste. Zudem wurden in der Abteilung Elektrotechnik Schüler entsprechend gewürdigt wie Marek Dehner und Lukas Künzig (E3FI); Jan Fiedler (E3ME1) und Christian Kemmer (E3FS); Tobias Grimmer und Dustin Herm (E3FS); Luis Eichelbränner (E3BT) mit Niklas Hammrich (E3ME1) und Julian Huppmann (E3FS); Daniel Schlachter (E3BT) mit Lukas Hellmuth (E3ME1) und Christian Büttner (E3FS); Fabian Elle und Enrico Ebert (E3BT); Christin Withopf (E4GS) und Arne Handel (E3ME1); Alexander Gähl und Lukas Maier (E3FS); Lukas Brennfleck (E3FI) sowie Assem Hamdeh (E3FS). In der Abteilung Körperpflege wurden Hanna Stahnke und Jana Bringezu (K3FR) für ihre außergewöhnlichen Resultate geehrt. Hinzu kommen die Schüler nicht minderen Fleißes in der Abteilung Nahrung wie Stefanie Freymüller (H3BA), Mike Ackermann (H3BA) und Jos Platzen (H3FL).

Mit großem Stolz durfte die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim ebenfalls Schüler für ihre Mühen belobigen – wie in der Metallabteilung Wissam El-Mida, Mauricio Selva Lopez und Erik Stöchner (M2FM) sowie Zilvinas Stasaitis (R3PW).

In der Elektrotechnikabteilung sind Philipp Hoffmann und Niklas Heepen (E3ME1) Lobesträger. Darüber hinaus waren Xenia Weidner, Sophie Förstel und Joudi Kalesh (K3FR) in der Körperpflegeabteilung sowie Nadine Metzger und Anna-Lena Graat (H3FV) in der Nahrungsabteilung zu loben.

In der Zweijährigen zur Fachschulreife führenden Berufsfachschule für Elektrotechnik konnten Lina Schmieg und Nico Karl mit außergewöhnlicher Leistungsbereitschaft ihre Plätze auf dem Podest der Preisträger sichern.

Jobs mit Systemrelevanz

In seiner Rede verband Wolfgang Burkhardt, Abteilungsleiter Gesundheit, Nahrung, Körperpflege sowie Zweijährige Berufsfachschule, die verschiedenen Gewerke in der Metaphorik des Zopfes miteinander.

Dabei hob er hervor, dass die nun Ausgebildeten jungen Menschen in Zeiten von Corona nicht eben Homeoffice betreiben dürften, sondern sich viel eher wegen ihrer Systemrelevanz jeden Tag in Gefahr für die Versorgung der Gesellschaft begäben. Hierfür gebühre den Absolventen großer Dank.

Festzuhalten sei, so die einstimmige Meinung der Abteilungsleiter, dass ohne das enorme Engagement der einzelnen Schüler diese Ergebnisse nicht erreicht worden wären. Dazu gehöre auch die Bewältigung veränderter Lernbedingungen durch die von Corona verursachten Schulschließungen, die gleichzeitig ein Ende des Präsenzunterrichts bedeuteten.

Gerade in Klassen von Umschülern, in denen teilweise mit grundlegenden sprachlichen Ansätzen gestartet wurde, konnten die Schüler beeindruckende Steigerungen ihrer Mitteilungsfähigkeit beweisen.

Die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim schätzt sich glücklich, diesen jungen Menschen einen Platz in der Gesellschaft ermöglicht zu haben, der nicht erst nach der Coronapandemie von großer Bedeutung sein wird. gw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020