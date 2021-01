Bad Mergentheim.Die momentane Situation, in der leider kein Vereinssport möglich ist, ist sicherlich für alle am Vereinsleben Beteiligten nicht einfach. In dieser für die Sportvereine sicherlich auch finanziell schwierigen Phase, erinnert der Sportkreis Mergentheim nochmals daran, dass der Main-Tauber-Kreis auch 2021 Jugendsportfördermittel für die Vereine und Verbände zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund sollten die Sportvereine im Sportkreis Mergentheim die Möglichkeit nutzen und die vom Main-Tauber-Kreis zur Verfügung gestellten Jugendsportfördermittel beantragen. Die Mittel sind ausschließlich für die Vereins- und Verbandsjugendarbeit bestimmt. Antragsfrist für das vergangene Jahr 2020 ist der 15. Januar.

Die Anträge sind entweder digital an die E-Mailadresse sportjugend.mergentheim@gmail.com oder postalisch an den Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach, Schlehenweg 3, 97996 Niederstetten, zu richten. Vereine, die ihren Antrag nicht fristgerecht einreichen, können bei der Zuteilung der Jugendsportfördermittel 2020 nicht berücksichtigt werden. Die Antragsformulare stehen auf der Internetseite der Sportjugend Mergentheim unter www.sportjugend-mgh.de zum Download bereit. pm

