Jugendliche wurden handgreiflich

Ochsenfurt.Zwischen mehreren Jugendlichen kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Basketballplatz am Stadtgraben in Ochsenfurt.

Zunächst entstand eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Gruppen. Der Streit eskalierte jedoch, und zwei Jugendliche wurden dabei leicht verletzt. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung und die Tatbeteiligungen sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.11.2020