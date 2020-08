Jugendblaskapelle macht Druck

Löffelstelzen.Mit einer nachhaltigen und zugleich spannenden Aktion setzt die Jugendblaskapelle des Musikvereins Löffelstelzen wieder ein Zeichen.

Diesmal weniger mit einer musikalischen Idee, sondern mit einer Aktion, bei der auch viel Muskelkraft benötigt wird.

Die Rede ist von einer Apfel-Press-Aktion mittels alter, restaurierter Obstpressen. Das Mostereignis findet am Samstag, 5. September, ab 10 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Gasthauses „Zum Hirschen“ in Löffelstelzen für alle Interessierten statt. Wer sich frisch gepressten Apfelsaftsaft mitnehmen möchte, sollte Flaschen oder Kanister zum Befüllen mitbringen.

Gerne kann der Apfelsaft auch vor Ort direkt aus der Presse verkostet werden. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Saft direkt vor Ort zu erhitzen. Der damit haltbar gemachte Apfelsaft wird in einer sogenannten Bag-In-Box abgegeben. Der Erlös der Aktion fließt in die Jugendarbeit des Vereins. Verteilt wird, solange der Vorrat reicht. Bei Bedarf findet ein zweiter „Presstag“ am Samstag, 19. September, statt. Bevor das Obst jedoch gepresst werden kann, muss es noch eingesammelt werden.

Jeder, der seine Apfelbäume in diesem Jahr nicht abernten kann oder möchte, stattdessen aber die Ernte der Jugendblaskapelle zur Verfügung stellen würde, kann sich direkt bei der Jugendleitung der Blaskapelle Löffelstelzen unter der Telefonnummer 0174 / 3264852 melden. Bei den Apfelspendern bedankt sich der Vorsitz schon im Voraus für die großzügige Unterstützung dieser Aktion. Neben dem frisch gepressten Apfelmost werden auch noch weitere Getränke angeboten. Die nötigen Abstandsregeln der Corona-Verordnung sind grundsätzlich zu beachten.

Die weit über 50 Jahre alten Obstpressen wurden aus einem Dornröschenschlaf geweckt und in mühevoller Handarbeit komplett restauriert. Nun kommen sie wieder zum Einsatz.

Die alte Technik funktioniert dank ausgeklügelter Hebelmechanik durch pure Muskelkraft. Traditionspflege, Nachhaltigkeit und Teamarbeit sind die Grundgedanken der gemeinnützigen Aktion. FM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020