„Jufa“-Arbeiten starten 2021

Bad Mergentheim.Nach einigen Verzögerungen freut sich die Stadt Bad Mergentheim laut einer Pressemitteilung, dass es nun mit dem Projekt „Jufa“ weitergeht. Der Bauantrag für den Umbau des ehemaligen Alten- und Pflegeheims „zu einem innovativen Jugend- und Familienhotel“ liege inzwischen vor, teilt die Verwaltung am Donnerstag mit.

Nach einigen Verzögerungen, die unter anderem einer nochmals angepassten Projekt-Planung sowie der Corona-Pandemie geschuldet gewesen seien, stehe damit auch der neue Zeitplan. So kündige „Jufa“ an, im kommenden Frühjahr mit den Arbeiten in Bad Mergentheim beginnen zu wollen. Die Eröffnung sei ein Jahr später, für das Frühjahr 2022, geplant. Zu diesem Datum werde das Haus bereits auf der „Jufa“-Internetseite vermarktet.

Die „Jufa“-Gruppe mit Sitz in Graz betreibt über 50 Jugend- und Familienhotels in vier Ländern. „Gerade in der wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeit ist der Projektfortgang ein wichtiges und starkes Signal für den Tourismus-Standort Bad Mergentheim, der damit auf absehbare Zeit eine seit langem bestehende Angebotslücke schließen kann“, freut sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020