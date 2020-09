Jüdische Kultur in der Kurstadt

Bad Mergentheim.Der „Europäische Tag der Jüdischen Kultur“ findet am Sonntag, 6. September, statt. In rund 30 Ländern laden jüdische Gemeinden, Gedenkstätten und Museen zur Begegnung ein.

Im Residenzschloss Mergentheim war für den Tag zunächst eine zweiteilige Führung mit Klaus Huth, dem Vorsitzenden des Vereins „Stolpersteine Bad Mergentheim“ geplant, die neben einem Schloss- und Stadtrundgang auch einen Besuch auf dem Jüdischen Friedhof in Unterbalbach umfassen sollte. Diese Führung wurde nun zu einem etwa eineinhalbstündigen Stadtrundgang abgeändert. „Spuren jüdischen Lebens in Mergentheim“ hat Klaus Huth seine Führung betitelt, die um 14 Uhr beginnt. Ausgehend vom Treffpunkt Residenzschloss führt der Weg durch die Altstadt Bad Mergentheims. Im Anschluss daran kann das Schloss – übrigens seit 2010 mit einem Angebot am „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ beteiligt – noch auf eigene Faust erkundet werden.

Die Koordination und Organisation der Programme erfolgte durch B’nai Brith René Hirschler, Strasbourg, in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

