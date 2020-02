Jubilar merkte man sein Alter nicht an

Unter dem Motto „100 Jahre Sportverein Edelfingen“ stand der Faschingsball in der Turn- und Festhalle. Trotz des respektablen Alters zeigten sich die Akteure des Abends sportlich, jung und kreativ.

Edelfingen. Nach dem rasanten Eröffnungstanz der SVE-Gardemädchen führte Moderator Siggi Huber, der locker und humorvoll das Programm präsentierte, durch den Abend. Den zahlreich in bunten Kostümen gekommenen Besuchern versprach er ein „fulminantes Programm“.

Den Auftakt machte das Tanzmariechen Ira von den Königshöfer Schnocken, das über die Bühne fegte und mit waghalsigen Salti und Handständen eine akrobatische Vorführung zeigte. Dafür gab es großem Applaus und Stopfzwiebele-Helau-Rufe.

Ihr folgte die Kleine Garde mit einem Auftritt, der staunen ließ. Die neun- bis vierzehnjährigen Mädchen standen ihren großen Schwestern in nichts nach und zeigten, dass auch sie schon perfekt eine ausgeklügelte Choreographie tanzen können.

Orientalisch kamen anschließend die „Kalroben-Dancers“ aus Igersheim auf die Bühne. Optisch und musikalisch entführten sie die Zuschauer in den Nahen Osten und zeigten dabei eine perfekte Performance.

Die „Zugezogenen“, sieben junge Frauen in grünem Glitzerkleid und weißer Schärpe – den Vereinsfarben des SV grün-weiß entsprechend – , sangen danach ein Loblied auf den 100-jährigen SV Edeflingen, seine Faschingsveranstaltungen und das ausgeprägte Vereinsleben. Nach einer Schunkelrunde zeigten die Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft, dass sie nicht nur dem Ball nachjagen können, sondern auch gelenkig sind und tänzerische Begabung haben.

Dass man ohne Worte viel zeigen kann, bewiesen die Mitglieder des Lauftreffs, die eine Pantomime nach dem Thema: „Was so alles in den schmalen Sitzreihen eines Kinos passieren kann“ aufführten. Die ausdrucksvolle Darbietung sorgte für viel Heiterkeit und wurde mit viel Applaus und kräftigen Helau-Rufen belohnt. Für die 24 Tänzerinnen der „Schnockenties“ von der gleichnamigen Königshöfer Faschingsgesellschaft war die Bühne zu klein, deshalb eroberten sie mit ihrer atemberaubenden Tanzshow den freien Platz davor und ernteten tosenden Beifall.

Danach kam hoher Besuch in die „Gute Stube“ Edelfingens. Wie im letzten Jahr gab sich Angela Merkel alias Karin Stephan, begleitet von ihren zwei Bodyguards Rainer Stephan und Mike Müller, die Ehre. Sie beklagte zunächst, in Mimik und Sprache durchaus dem Original entsprechend, die derzeitigen politischen Querelen und fürchtete deshalb um die Demokratie. Die Klimarettung ist ihr wichtig und deshalb mache sie alles richtig, resümierte sie und stellte ihr neuestes Dienstfahrzeug, einen Tretroller mit Bundesflagge, vor. Sie plädierte für Sport im Freien und nicht in Hightech-Folterkammern. Dazu ermunterte sie den SVE in Edelfingen nachhaltigen Aktivurlaub anzubieten, bei dem man beispielsweise vom Geinhardt aus Gleitschirmflüge unternehmen könnte. Der neue Rastplatz „Gänswiesle“ lade außerdem zum Chillen ein. Mit brausendem Applaus belohnte das Publikum den gekonnten Vortrag.

Erneut betraten die „Zugezogenen“ die Bühne mit einer Modenschau. Unter fachkundiger Ansage von Karl Lagerfeld, alias Heiko Oertel, betraten die Models den Catwalk und zeigten trotz vielversprechender Ankündigung Kittelschürzen für alle modischen Fälle des Landlebens. Allerdings waren auch zwei schwarz gekleidete Dominas in erotischer Wäsche dabei. Dafür und natürlich für die vorangegangenen Gags war ihnen der Jubel des Publikums sicher.

Danach gehörte die Bühne den Powergirls aus Dainbach, die professionell ihr Können zeigten und dafür tosenden Beifall ernteten. Der optische Höhepunkt des Abends war sicher der Lichtertanz der Alt-Herren-Fußballer. Im völlig verdunkelten Raum tanzten sie auf der Bühne wie bunte Strichmännchen. Dies war durch Lichtbänder möglich, die auf den schwarzen Anzügen angebracht waren und in der Dunkelheit leuchteten. Die Bewegungen der Fußballer erzeugten den futuristisch anmutenden Lichteffekt.

Mit einem pfiffigen Showtanz zeigten die Gardemädchen des SVE nochmals ihr Können, um sich danach zusammen mit etwa 120 weiteren Akteuren des Abends nochmals auf der Bühne zu versammeln und den Beifall des begeisterten Publikums entgegenzunehmen. Nach dem gut dreistündigen Programm war dann das Parkett für die Tanzbegeisterten frei, die nach den heißen Rhythmen des DJ bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein schwangen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020