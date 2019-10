Jubiläumskonzert New Jazzattack

„New Jazzattack“ begann als Jugend-band und wurde zur Institution der regionalen Musikszene. © New Jazzattack

Bad Mergentheim.Was vor 25 Jahren als Jugendband unter dem Namen „Chris Teens Big-Band“ begann, hat sich zu einer Institution der tauberfränkischen Musikszene entwickelt. Die Big Band „New Jazzattack“ will diesen Geburtstag gebührend feiern: Mit einem Jubiläums-Konzert am Freitag, 4. Oktober, in der Wandelhalle um 19.30 Uhr. Ein Stehempfang findet bereits ab 18.30 Uhr statt.

Die „New Jazzattack“ Big-Band der Jugendmusikschule zeichnet sich durch die Vielfältigkeit ihrer Mitglieder sowie durch ihre Stilrichtungen aus. Davon können sich die Besucher an diesem Abend überzeugen.

Die Musikformation aus Amateuren und Profis unter der Leitung des Jazztrompeters Christoph Lewandowski aus Würzburg, der seit zwölf Jahren die Band mit Enthusiasmus bereichert, begeistert ihr Publikum mit einer musikalischen Bandbreite vom klassischen Big Band Swing bis hin zum rhythmischen Latin-Jazz.

Die Zuhörer dürfen auf ein abwechslungsreiches Programm gespannt sein. Auch einige Überraschungsgäste, die die Band in den letzten 25 Jahren begleitet haben, werden gemeinsam mit ihnen auf der Bühne stehen.

Als Höhepunkt hat „New Jazzattack“ den Lead-Altisten der HR Rundfunkbigband Heinz Dieter Sauerborn eingeladen. kv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.10.2019