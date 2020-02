Jetzt schon einkleiden fürs besondere Fest

BAD MERGENTHEIM.Nach der gelungenen Premiere im Heimattage-Jahr 2016 findet das Kurparkfest alle zwei Jahre im Stil der „Goldenen 20er“ statt. Dieses Jahr ist es am 18. Juli wieder soweit – und schon jetzt ist die richtige Zeit, um sich passend einzukleiden.

Stadt- und Kurverwaltung tun sich für das Kurparkfest in besonderem Ambiente erneut als Veranstalter zusammen und empfehlen, die anstehende närrische Verkleidungszeit schon einmal zu nutzen, um sich mit entsprechenden Kleidungsstücken und auch Accessoires einzudecken.

Denn jeder Besucher ist herzlich eingeladen, sich im Stil der 1920er Jahre zu kleiden. Eine „Pflicht“ dazu gibt es selbstverständlich nicht. Es passt aber sehr gut in die Atmosphäre des Festes: So wird wieder Musik jener Zeit erklingen, es gibt entsprechende Dekoration und viele Aktionen. Kurpark-Gebäude wie die Wandelhalle spiegeln ohnehin die Architektur der 20er Jahre wider. 2016 und 2018 gehörten unter anderem eine historische Fotobox, ein nostalgischer Flohzirkus und eine Dampf-Eisenbahn für Kinder zu den Highlights.

In den nächsten Wochen ist die ideale Zeit, an entsprechende Kleidungsstücke zu kommen – vielen Fastnachtsangeboten sei Dank. Wer also keine Schätze aus der „guten alten Zeit“ mehr im Familienbesitz hat, der dürfte jetzt im Handel fündig werden.

Wer sich noch keine genaue Vorstellung von der Kleidung der 1920er Jahre macht, kann sich an diesen Tipps orientieren: Für Frauen: Zigarettenspitze, Charleston Kleider (auch Fransenkleid genannt), Cocktailkleider, gerade geschnittene Hemdkleidchen (Taille war kaum betont, saß sehr tief, Rücken und Schultern waren meist frei), Schärpen oder Schleifen als Blickfang, Pailletten auf Kleidern und Accessoires, Perlen, Boa, geschmückte Stirnbänder, Fächer, Glockenhüte, glitzernde Schuhe, hoher Absatz und schmale Schuh-Riemchen, Satin und Samt sowie Schlangen- und Krokodilleder.

Für Männer: Herren-Clubjacken aus dem Tennisclub und Knickerbocker, langes Jackett, auffällige Kniestrümpfe, Schal (oder vornehmer: bunte Krawatten), Smoking (auch Streifenlook), Mantel, Hut, Handschuhe und Gehstock, Frack (für ältere Herren), weite und gerade Hosten sowie schwarz-glänzende Schuhen.

Für Kinder: Mädchen trugen knielange Kleider mit zartem Stoff (häufig in weiß oder Stoffe mit Blumen), Jungen hatten lange Hosen, schicke Blazer und Jacketts in hellen, freundlichen Farben an. stv

