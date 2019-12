Jetzt gibt es wieder tolle Gewinne

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Mit dem Erlös aus dem Adventskalenderprojekt unterstützt der Club in diesem Jahr Einrichtungen der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke, die in besonderer Weise betroffene Angehörige von Erkrankten mit ALS (amyotrophe Lateralsklerose) unterstützen und begleiten.

Hinter den Türchen im Lions-Adventskalender verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer ist auf der Vorderseite des Kalenders zu finden. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind täglich in den Fränkischen Nachrichten/der Tauber-Zeitung oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Für den 1. Dezember wurden folgende Gewinnnummern ermittelt: Nummer 3814: Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim, 40 Euro-Einkaufsgutschein; Nummer 452: Zur Alten Kanzlei Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 1782 Edelmann, Fachmarkt für das Handwerk Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 2433 Hotel & Restaurant Bundschu Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 1804: Leder Pfahler Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 805: Rats-Apotheke Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 2200: Reiseservice Pur Bad Mergentheim, 50 Euro Reisegutschein; Nummer 221: Rewe Weikersheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 352: Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1722: Deutsche Vermögensberatung Heiko Oertel Bad Mergentheim, 30 Euro Citygutschein; Nummer 750: Wolf Baumaschinen und Baugeräte Bad Mergentheim, 30 Euro Einkaufsgutschein.

Hinter dem Türchen des 2. Dezember verbergen sich folgende Gewinne: Nummer 1345: Das Schaffers Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 2435: Naturheilpraxis Dr. rer. nat. Thomas Jahrmann Weikersheim, 75 Euro Behandlungsgutschein; Nummer 277: Bürohaus Leuchs Bad Mergentheim, 30 Euro Einkaufsgutschein. – Nummer 1382: Best Western Premier Parkhotel Bad Mergentheim, Fit-Morgenbuffet für zwei Personen; Nummer 3530: Café DiaZ im Diabetes Zentrum Mergentheim Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 1251: Schuler, Foto-Naturkosmetik Weikersheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1105: Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1258: Sport Vath Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 253: Schmieg Sanitätshaus Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1042: Shisha Ott Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 2872: iDiaZ-IT-Dienstleister für das Gesundheitswesen Bad Mergentheim, 30 Euro Citygutschein.

Die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Information in Bad Mergentheim vom 1. bis 31. Januar 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

