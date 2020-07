Jetzt für Touristen und Öffentlichkeit

Pfarrer Karl-Gottfried Kraft (Mitte) wechselt die Stelle. In einem festlichen Gottesdienst in der Schlosskirche wurde er durch Dekanin Renate Meixner von seinem Dienst in Bad Mergentheim „entpflichtet“. Kirchengemeinderats-Vorsitzender Mathias M. Borst würdigte seine vielseitigen Leistungen.