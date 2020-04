Jede Hilfe ist wichtig

Bad Mergentheim.Gerade in Seiten der Not ist so viel Hilfe wie möglich nötig. Menschen in prekären Lebenssituationen brauchen jetzt, mehr denn je, die Unterstützung Anderer und jeder kann einen kleinen Beitrag leisten.

Tafelläden, die sonst dabei helfen, Not zu lindern, sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen geschlossen. Hier versucht nun die Idee des Gabenzaunes einzuspringen. Der Bad Mergentheimer Gabenzaun ist an der „Schillerhütte“ am Münster eingerichtet.

Gabenzaun bedeutet, dass jeder, der etwas erübrigen kann, dies in einer Tüte an den Gabenzaun hängt, damit ein Bedürftiger es sich dort abhängen kann. Was kann/sollte gespendet werden? Gebraucht werden haltbare Lebensmittel (für Obdachlose: solche, die ohne Küche zubereitet werden können) Saft, Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Desinfektionsmittel, eventuell auch saubere/warme Kleidung, Decken. Die Gaben sollen nach Möglichkeit in durchsichtige Tüten gepackt und/oder beschriftet werden. So erkennt man direkt, was in der Tüte ist. Auf hygienische Verpackung ist unbedingt zu achten, ebenso auf das Kontaktverbot (mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen). Der Gabenzaun soll ein kleines Zeichen der Hilfe und Solidarität sein. Fi

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020