Markelsheim.Freunde der Jazzmusik können sich die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest auch in diesem Jahr wieder mit der „New Jazzattack Big Band“ verkürzen. Dieses Jahr bereits am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr veranstaltet die Jazzformation der Jugendmusikschule Bad Mergentheim das traditionelle Weihnachtskonzert im Zehntkeller in Markelsheim unter dem Titel „Jazzen bis das Christkind kommt“.

Auch im Jubiläumsjahr, 25 Jahre New Jazzattack, darf man sich auf das traditionelle Weihnachtskonzert freuen. Das Publikum erwartet die familiäre und gemütliche Stimmung des Zehntkellers. Neben exzellentem Big-Band-Sound mit diversen Weihnachtsmedleys liegt das Augenmerk auf Gesangsstücken mit Lisa Mailänder und Fabia Jahrmann.

Zu hören gibt es tolle Musikstücke aus der Feder von Michael Buble, Mark Tylor oder etwa Slide Hampton. Verstärkung im Satz und in Sachen Improvisation gibt es an diesem Abend durch gute Freunde aus der Würzburger Jazz-Szene: Dirk Rumig am Saxofon sowie Stefan Schneider und Ingo Krenz an der Trompete.

Die „New Jazzattack Big Band“ der Jugendmusikschule Bad Mergentheim zeichnet sich durch die Vielfältigkeit ihrer Mitglieder sowie ihrer Stilrichtungen aus. Die Musikformation aus Amateuren und Profis unter der Leitung des Jazztrompeters Christoph Lewandowski aus Würzburg, der seit zwölf Jahren die Band mit Enthusiasmus befördert, begeistert ihr Publikum mit einer musikalischen Bandbreite vom klassischen Big-Band-Swing bis hin zum rhythmischen Latin-Jazz.

Übrigens: New Jazzattack freut sich über Nachwuchs. Hierzu besteht die Möglichkeit, an Proben teilzunehmen, so Christoph Lewandowski.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019