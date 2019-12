„Jammer und Elend zu Herzen führen“

Wenn der allmächtige Gott Menschen das Leben gerettet hat, wie könnte da jemand ihnen das Leben nehmen? Das fragte der Edelfinger Contz Bayr im Bauernkrieg.

Edelfingen. Misshandlungen, Vergewaltigungen, Verwüstungen, Mord und Totschlag waren im Bauernkrieg anno 1525 an der Tagesordnung. Die Bauern waren Täter und Opfer zugleich. Es gab radikale unter ihnen, aber auch gemäßigte und solche, die Mitleid hatten und zur Besonnenheit aufriefen. Zu ihnen gehörte der Edelfinger Contz Bayr, Feldrichter und Zahlmeister beim Taubertaler Bauernhaufen, der sich versammelte, um sich gegen die „Herrschaft aufzuwerfen und zu empören“, wie der aus Mergentheim stammende Lorenz Fries berichtet. Er war Augenzeuge des Bauernkriegs und fränkischer Geschichtsschreiber.

Contz Bayr, nach dem in Edelfingen 1978 eine Straße benannt wurde, gehört zu den „Persönlichkeiten des Bauernkriegs, die sich humanitär hervorgetan“ haben, so der Ortschaftsrat bei seiner damaligen Entscheidung, eine Straße im Neubaugebiet „Bandhaus II“ nach ihm zu benennen. Und in der Tat. Der Mann hatte nicht nur Mut, er war auch redegewandt und hat sich für Menschlichkeit eingesetzt.

Vom Feuer eingeschlossen

Was war geschehen damals, im April 1525? Antwort finden wir bei Lorenz Fries. Er hat die denkwürdigen Ereignisse, in denen sich Contz Bayr hervorgetan hat, in seiner Bauernkriegschronik ausführlich beschrieben.

Als die Aufständischen am 14. April vor das Oberlaudaer Schloss zogen und es einnehmen wollten, wehrten sich der Laudaer Amtmann Philipp von Riederen zusammen mit weiteren Standesgenossen und deren Knechte „mannlich und unverzagt“ gegen die Angreifer. Die Bauern „forderten das Schloß“, aber der Amtmann war nicht bereit aufzugeben und verschanzte sich mit seiner Frau, seinen Kindern und all den anderen im Turm. Die Bauern ließen nicht locker und schleuderten Feuerbrände ins Herrenhaus, so dass auch das hölzerne Dach des Turms und das Turmzimmer in Brand gerieten. Wegen der großen Hitze mussten die Schlossleute „zu unterst in den Thurn kriechen“, wo sie die Nacht jämmerlich verbrachten.

Am nächsten Morgen „schrien sie zu den Bauren um Gnad“, die sich wunderten, wie es doch möglich gewesen sei, „daß sie unten im Thurn nicht erstickt waren“, obwohl sie „die ganze Nacht darin lagen und Feuers halber nit heraus, noch die Bauren zu ihnen hineinkommen mochten“. Die Bauern aber kannten keine Gnade, plünderten das Schloss und zogen die Frau des Amtmanns, „die dazumal schwanger gieng, und ihre Kinder ganz bis auf die Hemmeder und stießen sie barfuß und barhaupt hinweg in das Elend“.

Schrien zu den Bauern um Gnade

Alle anderen wurden von den Bauern gefesselt und nach Lauda „vor die Hauptleute“ gebracht, wohin sich auch „die betrübte Frau“ des Amtmanns mit ihren kleinen Kindern begeben hatte. Sie flehte die Bauern mit „großem Klagen und Weinen“ an, ihren Mann freizugeben. „Aber die unbarmherzigen Bauren wollten das nit thun“ und „begehrten endlich, daß man sie durch die Spieß jagen sollte“. Aber die „Hauptleute der Bauren und sonderlich Contz Bayr“ wollten das nicht. Contz Bayr „ward gegen der Frau und Kindern zu Barmherzigkeit bewegt“ und erhob seine Stimme „vor dem gemeinen Haufen“. Die Bauern „sollten doch den Jammer und Elend der betrübten Frau und Kinder zu Herzen führen und nit so schnell sein, diejenigen umzubringen, die der allmächtig Gott in dem Feuer und Hitze sonderlich behütet hätte“. Wenn also Gott ihnen das Leben gegönnt habe, wer wolle sich daher anmaßen, ihnen das Leben zu nehmen? Wer also „den armen Gefangenen das gonnen wollte, das ihnen Gott gonnte, der sollte ein Finger aufrecken“, forderte Bayr. Viele Bauern reckten den Finger und ließen die Gefangenen damit am Leben, „welches Contz Bayr durch seine Rede (dann er fast geschwätzig war) zuwegen bracht“. Dann „wurden die armen Gefangenen folgenden Tag gebunden mit gen Markelsheim geführt, dahin die Bauren ihr Lager geschlagen hatten“.

Da aber Betrunkene die Gefangenen im Lager quälten, indem sie auf ihnen herumtrampelten und sie verhöhnten, ließen die Hauptleute die Gefesselten nach Mergentheim bringen, wo sie in einem Turm eingesperrt wurden. Die Frau des Amtmanns folgte ihnen nach, „bat und flehet“, aber es war umsonst. Und so „haben die Gefangenen zu Mergentheim im Thurn liegen müssen, bis der Bund in das Land kommen und die Schlacht bei Königshofen an der Tauber geschehen ist“, berichtet Lorenz Fries.

Bei dieser Schlacht am 2. Juni 1525 wurde das Bauernheer vom Schwäbischen Bundesheer vernichtend geschlagen. Aber Contz Bayr war nicht unter den Opfern, denn er hielt sich in Schweinfurt auf. Was aus ihm und den anderen geworden ist, ist nicht überliefert. Er hat mehreren Menschen das Leben gerettet und gilt als „Kämpfer für Gerechtigkeit“, der einen Platz in der Ortsgeschichte Edelfingens verdient hat und an den heute noch eine Straße erinnert: Contz-Bayr-Straße.

