Jahrzehntelanges Engagement

Bad Mergentheim.Treue, loyale Mitarbeiter sind für ein Unternehmen unverzichtbar. Haben diese doch einen Erfahrungsschatz über die Jahre gesammelt, von dem besonders Nachwuchskräfte profitieren können. Bei der diesjährigen Jahresabschlussfeier des Stadtwerks Tauberfranken wurden drei echte „Urgesteine“ verabschiedet, die 2019 in den Ruhestand gingen. Zwei weitere Mitarbeiter wurden für zehn Dienstjahre geehrt.

„Thomas Faul ist mit Leib und Seele Energieberater“, so Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig. Er sei wohl eines der bekanntesten Gesichter des Stadtwerks Tauberfranken überhaupt, das sich nun nach 31 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Faul habe das Image des Stadtwerks in besonderer Weise geprägt und Kundenorientierung gelebt. Doch nicht nur sein guter Kundenkontakt verdiene Beachtung, durch seine jahrelange Betriebsratstätigkeit habe er stets das Vertrauen der Belegschaft genossen.

Faul arbeitete auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze ab 2017 noch in Teilzeit für das Stadtwerk. „Dieses Angebot haben wir gerne in Anspruch genommen und schätzen es sehr, dass er seine Erfahrung und sein Wissen in kollegialer Zusammenarbeit weitergegeben hat“, betonte Gehrig.

Auch Herbert Deißler trat 2019 nach 33 Dienstjahren in den Ruhestand ein. Deißler sei im Haus der Experte für Fernwirk- und Leittechnik gewesen, der stets nach Lösungen suchte und auch fand, so Geschäftsführer Dr. Norbert Schön. Von seinem profunden Wissen und seiner Begeisterung für seinen Fachbereich hätten Unternehmen und Team gleichermaßen profitiert. Deißler arbeitete seit 2017 in Altersteilzeit mit reduzierten Wochenstunden, war aber darüber hinaus noch in der Rufbereitschaft tätig. „So konnte sein Team auch weiterhin auf seine Diensttätigkeit in der Rufbereitschaft zählen“, erklärte Dr. Schön.

Nach 35 Jahren beim Stadtwerk beginnt auch für Barbara Schmitt nun ein neuer Lebensabschnitt. Ihr Werdegang zeige, dass sie stets lernbereit war und sich immer wieder weiterentwickelt habe. Mit der Buchführung für den Eigenbetrieb Wasser habe Schmitt eine Aufgabe gefunden, mit der sie sich voll identifiziert habe.

„Neben dem kaufmännischen Wissen, war sie immer bereit, sich auch technisches Fachwissen anzueignen“, betonte der Geschäftsführer.

Auch im Namen von Dr. Schön, der für die Betriebsführung Abwasser zuständig ist, bedankte sich Paul Gehrig für die stets gewissenhafte und fachkundige Mitarbeit.

Karin Staudt und Mario Kuhn wurden jeweils für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Nach Ausbildung und Weiterbildung zum Energiefachwirt ist Mario Kuhn heute im Kundenservice in der spezifischen Aufgabe der Sonderkundenabrechnung tätig.

Karin Staudt, die ebenfalls seit zehn Jahren beim Stadtwerk beschäftigt ist, sei nach Aussagen des Geschäftsführers ein „Musterbeispiel für eine erfolgreiche Wiedereinsteigerin“ in den Beruf. Nach einer zehnjährigen Familienpause habe sie sich dank ihrer Lernbereitschaft und ihres Engagements schnell in die Energiebranche mit ihren Prozessen einarbeiten können. Ihre Erfahrungen gebe sie gerne an jüngere Kollegen weiter und zeige damit, dass die neuen Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisierung bewältigt werden können.

„Wir wissen es sehr zu schätzen, langjährige Mitarbeiter mit reichem Erfahrungsschatz zu haben, die ihr Wissen gerne an neue Teammitglieder weitergeben“, lobten Paul Gehrig und Dr. Norbert Schön.

„Unseren Pensionären wünschen wir alles Gute für die Zukunft und dass sie ihren Ruhestand möglichst lange in vollen Zügen genießen können.“ sw

