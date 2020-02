Jäger sorgen aktiv für Naturschutz

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Kreisjägervereinigung Mergentheim wieder am landesweiten Artenschutzprogramm. Jäger und Landwirte sind zur Zusammenarbeit aufgerufen.

„Der Schutz und die Pflege von Pflanzen, Insekten und heimischen Wild ist eine Aufgabe, der wir und stellen müssen um die Biodiversität unserer einzigartigen Flora und Fauna zu erhalten. Die Anlage von Blühflächen hat sich über die Jahre hinweg bewährt. Neben einer guten Deckungs- und Nahrungsstruktur, entsteht auch Lebensraum für zahlreiche Insektenarten. Diese wiederum dienen als Nahrungsgrundlage für die Küken von Rebhühnern, Fasanen und Co.“, teilt die Kreisjägervereinigung mit.

Weiter heißt es: „Das Artenschutzprogramm trägt dazu bei, die Lebensraumbedingungen unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt vor Ort tatkräftig und nachhaltig zu verbessern. Die Mitglieder der Kreisjägervereinigung Mergentheim stellen deshalb ihren Landwirten kostenloses Saatgut zur Verfügung.

Erhältlich sind in diesem Jahr die Sorten Blühbrache Vielfalt, Dauerwildwiese Odenwald und die Basismischung I speziell für kalkhaltige Böden.“

Die „Blühbrache Vielfalt“ ist eine aus Wild- und Kulturarten bestehende mehrjährige Blühmischung, die speziell für so genannte Offenlandarten wie Rebhuhn, Feldhase und Fasan entwickelt wurde. Aufgrund der verwendeten Pflanzenarten ist die Mischung lückiger und nicht so hochwüchsig, so dass die Flächen besser vom Niederwild genutzt werden können.

Die Mischung „Dauerwildwiese Odenwald“ ist für alle Böden mit pH-Werten von 5,5-7,5 und Höhenlagen bis ca. 600 m über Normal Null entwickelt worden.

Die „Basismischung I“ ist eine aus Wild- und Kulturarten bestehende Blühmischung für kalkhaltige Böden wie zum Beispiel Muschelkalk, Keuper, Jura oder ähnliches. Diese Mischung wird aufgrund ihres Blütenangebotes auch gerne von Insekten angenommen. Schalenwild erhält ganzjährig Deckung und Äsung.

Bei Interesse meldet man sich bei Kreisjägermeister Hariolf Scherer oder bei Biotopobmann Holger Konrad. Weitere Informationen zur Saatgutbestellung erhält man auf der Homepage www.kjv-mergentheim.de. pm

