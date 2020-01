„Ja nicht aufhören, nach Gott zu fragen“

Bad Mergentheim.Eine „ große und vielfältige Aufgabe“ sei es, die Gemeinde zu leiten. Das betonte Pfarrerin Regina Korn bei der Einführung der Kirchengemeinderäte und der Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder.

Zehn gewählte Mitglieder gehören zum evangelischen Kirchengemeinderat, dazu von Amts wegen Kirchenpflegerin Viola Popp und die Pfarrer Regina Korn, Karl-Gottfried Kraft, Angelika Segl-Johannsen (Kur- und Rehaseelsorge) und Susanna Herr (Krankenhausseelsorge). Regina Korn zeigte sich erfreut darüber, dass es in Bad Mergentheim gelungen sei, genügend Kandidaten zu gewinnen.

Man habe die Zahl der zu Wählenden sogar um eine Person erhöhen können. Kristina Biere, Dr. Mathias Borst, Dr. Mathias Gutemann, Claudia Hoffmann-Winkler, Ulrich Horch-Enzian, Antje Joeres, Susanne Meyle-Gerlinger, Dr. Anne Rauscher, Richard Wanner und Christine Wunderlich wurden für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt.

Der Kirchengemeinderat leitet zusammen mit den Pfarrern die Gemeinde, sagt die kirchliche Ordnung. Und es seien „viele Herausforderungen und Aufgaben, die in unserer Gemeinde anstehen, über die wir miteinander nachdenken und beratschlagen und die wir gemeinsam bewältigen müssen“, betonte die Pfarrerin. Dazu gehöre gleich zu Beginn die Wiederbesetzung der Pfarrstelle Süd, sicher auch eine nächste Pfarrplanrunde, vor allem aber die vielen gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen, die auch das Leben einer Kirchengemeinde prägten. Damit das gelingen könne, brauche es das intensive gemeinsame Gespräch und auch die verschiedenen Sichtweisen und Begabungen der Kirchengemeinderäte. Die Gemeindeglieder aber müssten diese Aufgaben mittragen und ihrerseits das Gespräch mit dem Kirchengemeinderat suchen.

Nach der Verpflichtung der neuen Kirchengemeinderäte auf ihr Amt wurden die ausscheidenden Mitglieder mit Dankesworten und Abschiedsgeschenk verabschiedet. Sie hätten, so Regina Korn, in den letzten sechs Jahren vieles „auf den Weg gebracht, bewegt und geleistet“. Für ihre Arbeit und ihr Engagement gebühre ihnen großer Dank.

Es sei erfreulich, dass sie sich in anderen Bereichen weiterhin für ihre Kirchengemeinde engagieren wollten. Dr. Werner Baumann (sechs Jahre im Gremium) wird im Besuchsdienst und beim Lesedienst im Gottesdienst dabei sein, Dr. Wolfgang Drexler (neun Jahre) im Arbeitskreis zum Flex Paket 3 und Vibeke Hansen (neun Jahre) in der Hospizarbeit und im Taizé-Abendgottesdienst-Team. Auch eine wohlbedachte Predigt gehörte zu dem Festgottesdienst in der Schlosskirche, der vom Posaunenchor, dirigiert von Veronique Neumann, und Kantor Lucas Ziegler musikalisch reich ausgestaltet wurde. Eine der wichtigsten Aufgaben des Kirchengemeinderates, so stellte Regina Korn dabei fest, sei es, „zu überlegen, wie wir Menschen ansprechen können, wie wir unseren Glauben so leben können, dass andere sich davon angesprochen fühlen“. Das Wichtigste dabei sei, „ja nicht aufzuhören, nach Gott zu fragen“. Diese Grundhaltung spreche andere Menschen an. Wenn etwas nicht in Ordnung sei und sich Hoffnungslosigkeit breit mache dann brauche es zunächst die schonungslose Wahrnehmung der Situation, dann auch das Eingeständnis eigener Fehler , denn „nicht immer ist Gott an allem schuld“.

Schließlich gelte es, immer wieder nach Gott zu fragen, auf ihn zu vertrauen und aus diesem Vertrauen zu leben. Es gelte, Gott zu bitten um sein „Licht der Zuversicht und Freude, der Hoffnung und des Vertrauens“. peka

