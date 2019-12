Ironie und feiner Wortwitz

Bad Mergentheim.Mit Sebastian Krämer und dessen Programm „Im Glanz der Vergeblichkeit“ wurde die Kleinkunstsaison 2019/2020 der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum fortgesetzt.

Der in Ostwestfalen geborene Sänger, Pianist, Liedermacher, Kabarettist, Entertainer und Autor absolvierte schon zu Schulzeiten Auftritte mit eigenen Liedern. Danach stand er auf zahlreichen Kleinkunstbühnen Deutschlands und in der Schweiz. In Berlin, wo Krämer seit 1996 lebt, wirkt er im Zebrano-Theater mit und hat eine eigene monatliche Veranstaltungsreihe.

Im Fernsehen war Krämer ebenfalls wiederholt zu Gast und gewann zahlreiche Preise bei Kleinkunst- und Kulturwettbewerben wie etwa den Deutschen Kleinkunstpreis für Chanson vom Mainzer Unterhaus (2009) und den Deutschen Musikautorenpreis in der Sparte „Text Musikkabarett“ (2017). Zahlreiche CD-Veröffentlichungen und Bühnenprogramme dokumentieren seine künstlerisch vielfältige Entwicklung. Sebastian Krämer und seine Werke lassen sich schwer in ein Genre einordnen, wie sich auch im Kulturforum zeigte. Zwar hatten seine Lieder und Geschichten kabarettistische Anklänge, jedoch entsprachen sei nicht dem „klassischen“ Musikkabarett. Vielmehr entpuppte er sich vornehmlich als Liedermacher und Chansonnier.

Krämer beschäftigt sich fast ausschließlich mit Dingen des Alltags. Seine teils vergnügten, teils ironischen bis hin zu skurrilen Elegien und Chansons, gepaart mit sprühendem Wortwitz, drehten sich zum Beispiel um Reflexionen über fiktive oder echte Realitäten wie etwa im Planetarium, ein pubertäres Unordnungschaos („Man kann putzen wie man will, die Milben bleiben ja doch zurück“), einen Drachentöter oder ein Darknet-Hexenforum mit Dolores, Medea und Asil, die einem am nächsten Morgen („Wer hätte das gedacht?“) ganz gewöhnlich im Linienbus begegnen. Melancholische Seiten wies er bei Liedern über seine frühere Wohnung („Wir müssen heraus“) und: bei seiner „Berlin-Schnulze“ mit dem Titel „100 Schritte bis zur Videothek“ auf. Dabei lässt der Künstler immer wieder poetische Bilder einfließen, zum Teil aus der Mythologie oder aus verschiedenen musikalischen und textlichen Genres. Seine feine Ironie, die bis hin zur Selbstironie ging, hinterließ beim Publikum immer wieder gewisse Fragezeichen und bewirkten Lachen mit Zeitverzögerung bewirkten.

Auf schier geniale Weise schilderte Krämer ausgiebig seine Gedanken während einer Deutschklausur und kommentierte die Anmerkungen seines verständnislosen Lehrers. „Max Brod hätte Kafkas Nachlass vernichten sollen, um ihn vor dem Deutschunterricht zu retten“, bilanzierte Krämer bissig. Als atemberaubend und schwindelerregend rasender Sprachjongleur zeigte er sich bei „Schickiwiki“.

Krämers bot dem Publikum keine leichte, sondern äußerst anspruchsvolle und geradezu herausfordernd intellektuelle Kost, womit sich womöglich der ein oder andere Besucher nicht ganz leicht tat. Allemal präsentierte sich der Künstler als brillanter Sänger und Pianist sowie als einfallsreicher Liedermacher und Chansonnier. Gefühlvoll melodiös wurde Krämer bei manchen seiner Liedern von Tanja Maria Hirschmüller (Klarinette, Saxofon) und Victor Plumettaz (Cello) begleitet. Am Freitag, 24. Januar, ist um 19.30 Uhr Henning Schmidtke mit seinem Programm „Egoland“ im Kulturforum zu erleben. Karten gibt es bei der Tourist-Information, beim Gästeservice der Kurverwaltung oder auf www.bad-mergentheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019