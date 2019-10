Irlands Facetten bebildert

Bad Mergentheim.Der Weltenbummler Frank Zagel aus Lohr am Main ist seit vielen Jahren zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf den Kontinenten dieser Erde unterwegs. Die Ergebnisse dieser Reisen präsentiert er am am Donnerstag, 10. Oktober, im Kurhaus (Großer Kursaal).

Viel haben die Vier dabei gesehen und erlebt, aber wenn man sie fragt, welche Reise sie am meisten fasziniert hat, dann ist das Urteil ganz klar: die langen Touren über die immergrüne Insel Irland!

Während drei Besuchen und sechs Monaten Aufenthalt erlagen sie dem Charme in Europas wildem Westen. Diese Reisen waren viel mehr als ein Abenteuer zwischen Schafen, Moos und verfallenen Ruinen. Da ist die aufregende Geschichte bis in die Gegenwart hinein, welcher der aufmerksame Reisende immer wieder begegnet. Dann natürlich die wunderschöne Natur und die einzigartige und berühmte keltische Musik.

Von Irlands Hauptstadt Dublin aus führt die Reise in versteckte Winkel dieser geheimnisvollen Insel, die in vielerlei Hinsicht ein reales Märchen im äußersten Westen Europas darstellt. Nicht nur die verschlafenen Ortschaften mit ihren legendären Pubs, die einzigartigen Klippen und verwunschenen Landschaften, sondern vor allem auch die Iren selbst machen dieses Land so märchenhaft.

Zu Fuß ist die Familie, auf von Regen berieselten Wanderungen, umgeben von Nebelschwaden, stets auf den Spuren von mystischen Gräbern der Kelten und Jahrtausende alten Ausgrabungsstätten. Natürlich wurden auch die drei wichtigsten Berge des Landes bezwungen: Mit dem Carrantuohill der Höchste, der schönste Mount Errigal und der heiligste Crough Patrick.

Auf ihren Reisen begegnen der Familie immer wieder typisch irischen Charaktere: Ein Aufenthalt auf Tory Island wird gekrönt mit einer Audienz beim einzigen „irischen König“, Patsy Dan Rogers, der sich die Zeit für ein ausgiebiges Interview nimmt und den Kindern erklärt, warum er kein Schloss besitzt und keine Krone trägt. In seiner alten Werkstatt demonstriert Eugene Lamb, wie er in liebevoller Kleinarbeit irische Dudelsäcke baut.

In dieser live kommentierten Film- und Bilder Reportage entführt Frank Zagel mit einem humorvollen Überblick über alle irischen Grafschaften, von Cork bis Belfast, vom legendären Ring of Kerry bis zum Weltnaturerbe des Giant´s Causeway in Nordirland.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes, Telefon 07931 / 965225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Info am Marktplatz (Telefon 07931/57-4820) sowie an der Abendkasse und unter www.kurpark.reservix.de. kv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.10.2019