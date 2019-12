Interessantes übers Schwein

Bad Mergentheim.Das Landwirtschaftsamt des Landkreises, der Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber, die Tierärzte Weikersheim und der Beratungsdienst Schweinehaltung veranstalten am Donnerstag, 19. Dezember, gemeinsam die Schweinefachtagung 2019. Sie findet im Saal der Sparkasse Tauberfranken in Bad Mergentheim, Härterichstraße 13, statt und beginnt um 9.30 Uhr.

Am Vormittag steht die Haltung von Schweinen mit Langschwänzen im Mittelpunkt der Vorträge und Berichte. Zunächst geht Andrea Scholz von der Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg auf aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen ein, bevor zwei Praktiker ihre Erfahrungen in der Haltung unkupierter Tiere im Biobetrieb beziehungsweise in der konventionellen Schweinehaltung präsentieren. In der anschließenden Podiumsdiskussion wird die Thematik auch vor dem Hintergrund bundesweiter Forschungsbemühungen weiter vertieft. Junge Landwirte von der Akademie für Landbau Kupferzell stellen im nächsten Themenblock ihre Projektarbeiten vor.

Danach beleuchtet das Veterinäramt aktuelle Fragen der Tiergesundheit und Tierschutzes.

Mit dem Thema „Nadelfreies Impfen“ beschäftigt sich Theresa Schmalhofer von der Firma MSD. Dem Einsatz von Roggen in der Schweinefütterung widmet sich der Vortrag von Prof. Dr. Josef Kamphues von der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Anmeldung bis Dienstag, 17. Dezember, beim Landwirtschaftsamt, Wachbacher Straße 52, Telefon 07931 / 4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de, Betreff „Schweinefachtagung“. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019