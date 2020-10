„Interessante und anregende Lektüre“

Das neue Buch der Geschichtswerkstatt stellt Persönlichkeiten vor, die als Dekan, Bildhauer oder Architekt das Leben in Bad Mergentheim beeinflusst und bereichert haben.

Bad Mergentheim. Am 28. Oktober 2015 wurde der Verein Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim auf Initiative von Stadtarchivarin Christine Schmidt zusammen mit heimathistorisch Interessierten gegründet. Das Ziel war klar vorgegeben: Forschungsergebnisse zur Stadtgeschichte sollten nicht nur in den Schubladen der Lokalhistoriker schlummern oder nur im Kreis der Werkstattmitglieder die Runde machen, sondern in Form von Buchveröffentlichungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Fünf Jahre sind seit der Vereinsgründung im Stadtarchiv vergangen. Nun liegt schon der sechste Band der Reihe „Geschichte(n) aus Bad Mergentheim“ auf dem Tisch. Diesmal werden „31 Lebensbilder aus der Zeit von 1914 bis heute“ präsentiert. Das vierte Buch der „roten Reihe“ (eine Anspielung auf die Umschlagfarbe) trug einen fast identischen Titel: „32 Lebensbilder aus der Zeit von 1914 bis heute“.

Da die Geschichtswerkstatt in diesem vierten Band nicht alle der von ihr ausgewählten Persönlichkeiten vorstellen konnte, plante sie einen Folgeband, der nun erschienen ist.

In diesem neuen Buch finden die Leser Biografien von bekannten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Hans Heinrich Ehrler (Dichter und Essayist), Manfred Schwab (Direktor der Stadtwerke), Bürgermeister Lothar Daiker oder Willi Habermann (Lehrer, VHS-Leiter und Dichter), sowie von weniger bekannten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Boni Victor Bloom (amerikanischer Militärgouverneur in Bad Mergentheim von 1946 bis 52), die Bildhauerbrüder Josef und Peter Feile aus Markelsheim oder Johanna Delis, die als „Zigeunerin“ im „Dritten Reich“ die Hölle mehrerer Konzentrationslager überlebte, während ihre fünf Kinder umgebracht wurden. Nicht nur an ihrem Beispiel kann man den Biografienband auch als ein Buch der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts lesen, denn Geschichte wird vor allem durch Menschen sichtbar und begreifbar gemacht.

Christine Schmidt, Schriftführerin der Geschichtswerkstatt, hat auch einige Biografien beigesteuert und wieder federführend die Zusammenarbeit mit den Autoren und Druckern übernommen. Sie versteht den Band auch als Nachschlagewerk, um Menschen näher kennen zu lernen, „die das Leben in unserer Stadt als Dekan, Bildhauer, Architekt oder jüdischer Einwohner in ihrer Zeit beeinflusst und bereichert haben“.

Sie dankt allen am Buch Beteiligten für deren „unermüdliche und zeitaufwändige historische Arbeit“, wobei die Biografien von Mitgliedern des Vereins und von Personen außerhalb des Vereins stammen. Ein Dank geht auch an Verwandte und Nachkommen der dargestellten Personen, die mit Informationen und Bildern geholfen haben, die Biografien „möglichst authentisch darzustellen“.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar wünscht in seinem Grußwort allen Lesern „eine interessante und anregende Lektüre“ bei diesen „abwechslungsreichen und spannenden Geschichtsstunden“.

