Interessante Einsatzbereiche

Bad Mergentheim.Viele junge Menschen beenden in nächster Zeit die Schule oder Berufsausbildung und wissen noch nicht, wie es danach weitergehen soll. Da bietet sich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst als wertvoller Baustein für den beruflichen Werdegang an. So kann der Freiwilligendienst als Vorpraktikum für soziale Berufe anerkannt und im Regelfall auch bei der Vergabe von Studienplätzen berücksichtigt werden. Auch ist es möglich mit einem FSJ oder Bundesfreiwilligendienst den praktischen Teil der Fachhoch-schulreife zu erwerben. Zudem erhalten die Freiwilligen eine berufliche Orientierung. Ermöglicht werden Einblicke in gesellschaftspolitische und soziale Zusammenhänge. Gefördert wird verantwortungsvolles soziales Handeln und vieles mehr.

Der DRK-Kreisverband Bad Mergentheim bietet zwei interessante und anspruchsvolle Einsatzbereiche. Im Rettungsdienst werden die Freiwilligen nach einer umfassenden Ausbildung mit abschließender Prüfung als Fachkraft auf den Kranken- und Rettungsfahrzeugen tätig sein. Dort sind sie unter anderem zuständig für die Erstversorgung und Betreuung von Verletzten und Kranken. Das Tätigkeitsfeld Soziale Dienste beinhaltet ein breitgefächertes Aufgabengebiet. Neben dem fahrbaren Mittagstisch (Essen auf Rädern) gehört der Hausnotrufdienst, die Betreuung von älteren und bedürftigen Menschen ebenso dazu, wie Besuchs- und Begleit-dienste, Betreuung der Kleiderkammer und Weiteres.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim DRK-Kreisverband Bad Mergentheim kann leisten, wer volljährig ist, die Fahrerlaubnis Klasse B besitzt und sich durch Flexibilität, Engagement und ein freundliches Wesen auszeichnet.

Der Freiwilligendienst geht im Regelfall über zwölf Monate und kann auf Wunsch auf bis zu 18 Monate verlängert werden. Aktuell gibt es ab Sommer 2020 noch freie Plätze. Bei Interesse besteht die Möglichkeit sich im Vorfeld zu informieren oder sich mit den üblichen Unterlagen zu bewerben.

Kontakt: DRK-Kreisverband Bad Mergentheim, Rotkreuzstraße 30, 97980 Bad Mergentheim; Telefon 07931 / 48290-14, E-Mail rkd@kv-bad-mergentheim.drk.de. drk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020