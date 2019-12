Interaktion mit dem Publikum kam gut an

Bad Mergentheim.Der Sängerkranz Harmonie Bad Mergentheim, einer der ältesten Kulturträger der Stadt, setzte auch in diesem Jahr die liebgewordene Tradition seiner Adventskonzerte im Kursaal fort. Unterstützt wurde der Verein dabei vom Chor Taktvoll aus Dittigheim sowie dem Würzburger Instrumentalensemble Vierklang.

Bei der Auswahl des Programms, welches heuer besonders üppig ausfiel, gelang dem Dirigenten beider Chöre, Claudiu Berberich, eine spannende Reise durch die Musikgeschichte – vom Barock bis hin zu zeitgenössischem Pop. Neu in diesem Jahr: In mehreren Darbietungsblöcken wurde das Publikum aktiv miteinbezogen.

Zu Beginn des Konzerts gab es ein gemeinsames „Tochter Zion“, eine der bekanntesten Kompositionen von G. F. Händel.. Anschließend begrüßte die Vorsitzende Ina Tergau das zahlreich erschienene Publikum. Mit „Das Gebet“ von C. M. von Weber, F. Abts „Die Nacht“ und L. Cherubinis „Dona pacem Domine“ gelangen den Gastgebern beeindruckende Interpretationen. Gemeinsam mit dem Publikum folgten die Klassiker „O du fröhliche“ und „O Tannenbaum“. Die nächsten Programmpunkte setzten die jungen Musikerinnen von Vierklang mit „Fröhliche Weihnacht überall“, „Hark! The Herald Angel Sing“ und „We wish you a Merry Christmas“. Neben unterschiedlichen Holzblasinstrumenten kamen dabei auch akzentuierte Percussion-Begleitungen zum Einsatz.

Taktvoll aus Dittigheim begann seinen ersten Liedblock mit „Fly with me“, gefolgt von A. Mc Brooms Filmklassiker „The Rose“ und dem mitreißenden Ohrwurm „You raise me up“. Der Chor überzeugte dabei durch seine Jugendlichkeit und rhythmische Präzision.

Während der außergewöhnlichen Interpretation von J. Pachelbels „Kanon“ legten die Musikerinnen von Vierklang eine beeindruckende Spielfreude an den Tag. Nach dieser Darbietung kam es mit dem „Andachtsjodler“ – einem Traditional aus Südtirol – zu einer „Gemeinschaftsarbeit“ der Männer beider Chöre. Bei „Alle Jahre wieder!“ war erneut die Teilnahme des Publikums gefragt. Danach schlug Taktvoll mit „Maria durch ein Dormwald ging“ eher besinnliche Töne an. Darauf folgte „A la nanita nana“ von J. R. Gomis, sowie das sorbische Weihnachtslied „Lezis tudy“.

Vierklang überraschte mit den Liedern „The first Nowell“, „Jingle Bells“ und „Deck the Halls“ erneut durch eine gekonnt transparent-präzise Spielweise. „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Ihr Kinderlein kommet“ erklang mit starker Beteiligung des Publikums – der Funke sprang über, die Idee der Interaktion war geglückt, zumal das Problem eventuelle Textunsicherheiten durch Projektionstafeln von vorneherein vermieden werden konnte.

Seinen letzten Liedblock begann der Sängerkranz-Harmonie mit dem auf der Melodie von „Greensleeves“ basierenden „What Child is this“. Danach erklangen der Grand-Prix-Sieger „Hallelujah“, „Vater Unser“ von Hanne Haller und das US-Traditional „This little light of mine“. Mit einem gemeinsamen „Stille Nacht“ endete ein stimmungsvoller und rundum gelungener Konzertnachmittag. tabé

