Insgesamt 225 Blutspender

Bad Mergentheim.Unter der Überschrift „Tolle Ehrenamtlichkeit und spitzen Disziplin bei den Blutspendern“ wendet sich der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim, Raimund Rüdenauer, mit einer Pressemitteilung zur jüngsten Blutspendeaktion an die Öffentlichkeit.

Trotz Corona-Krise fanden sich vor kurzem im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen insgesamt 225 Spender ein. Rüdenauer spricht von einem großen Erfolg. Das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein Bad Mergentheim) war aufgrund des Coronavirus als Vorsichtsmaßnahme mit reduzierten Einsatzkräften – insgesamt acht Ehrenamtlichen – und zusammen mit den Mitarbeitern des DRK-Blutspendeteams Frankfurt vor Ort tätig. Aufgrund der Corona-Pandemie waren Mundschutz, Händedesinfektion und Fiebermessen bei allen Blutspendern Pflicht.

Die Blutspendetermine werden in der Regel von allen Untergliederungen des DRK-Ortsvereins unterstützt. Dies sind die DRK Bereitschaft I, die Seniorengymnastik und das Jugendrotkreuz Bad Mergentheim.

Erstmals bekam der Blutspendetermin auch vom neuen Betreuungsdienst des Ortsvereins Unterstützung. Die Aufgaben und Anforderungen an den DRK-Betreuungsdienst hätten sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, so Rüdenauer. Sie seien vielfältiger und komplexer geworden.

In allen Untergliederungen seien weitere ehrenamtliche Helfer willkommen, erklärt Rüdenauer (Interessenten melden sich unter Telefon 07931 / 46507).

Der DRK-Ortsverein Bad Mergentheim plant die nächste Blutspendeaktion im August und hofft, dort auch wieder einen Imbiss reichen zu dürfen. drk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020