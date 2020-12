Innovative Projekte

Bad Mergentheim.Bereits zum vierten Mal wurde das DOG als „Mint“-freundliche Schule ausgezeichnet. „Damit wurden erneut die über den Unterricht hinausgehenden Aktivitäten des DOG gewürdigt“, so das Deutschorden-Gymnasium in einer Pressemitteilung. Eine bedeutende Rolle spiele die intensive Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen mussten diese wichtigen Komponenten des Schullebens zuletzt stark eingeschränkt werden. Sowohl die beteiligten Schüler als auch die verantwortlichen Lehrkräfte seien aber in den Startlöchern, um diese fruchtbaren Kooperationen wieder aufzunehmen.

Wesentlicher Baustein

Ein wesentlicher Baustein ist die RoboterAG, die vor allem mit der Jugendtechnikschule immer wieder Workshops für Grundschüler anbietet. Umgekehrt besuchen NWT-Gruppen einen Workshop der Dualen Hochschule zur Programmierung mit CAD. Spannend sind auch spontane Fortbildungen für Grundschullehrer zu physikalischen Themen und Experimenten. Neben dem nötigen Fachwissen kann auch Material für einfache Schülerexperimente weitergegeben werden. Auf diese Weise trugen in der Vergangenheit vor allem die Bereiche Mathematik, Naturwissenschaft und Technik zur Verleihung der Auszeichnung als „Mint“-freundliche Schule bei.

Jetzt tritt der Bereich Informatik verstärkt in den Vordergrund. Als Unterrichtsfach spielt Informatik nur eine kleine Rolle, umso wichtiger und nachhaltiger ist die Informationstechnologie aber für die innere Entwicklung der Schule. Der Lockdown im Frühjahr wirkte als Katalysator für die Digitalisierung. Parallel zum inzwischen zertifizierten Medienentwicklungsplan wird im DOG die Verbesserung der technischen Ausstattung vorangetrieben. So wurden im Herbst die ersten digitalen Tafeln installiert und ein neuer Server in Betrieb genommen. Als weitere Schritte erfolgt der Ausbau des Datennetzes mit WLAN in alle Klassenzimmer. Dem sollen weitere Tafeln folgen. Um diese moderne Technik auch nutzen zu können, bilden sich die Lehrkräfte intensiv fort. Die meist allgemeinen Onlinekurse externer Anbieter werden vor allem durch zahlreiche interne Weiterbildungen auf die Bedürfnisse des DOG angepasst, spezifiziert und erweitert. Wichtig ist es dabei auch die Schüler mitzunehmen. „Erst wenn alle Beteiligten mit den Geräten und den Programmen umgehen können, sind die Grundlagen für einen erfolgreichen (Fern-) Unterricht gelegt“, so das DOG.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020